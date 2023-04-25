幫助詐騙案多到檢察官揚言「統一罷工」 新北檢回應了

一名新北地檢署任職的檢察官昨天晚間在檢察官論壇以「想辭職的新北小檢」匿名上傳貼文，指新北地檢署幫助詐欺案太多，導致許多檢察官有想要離職的念頭，並要求法務部爭取配置檢察官助理，直言「不要讓大家負荷不了，統一罷工」。

新北地檢署稍早回應，因今年警方移送幫助詐欺超過預期，無法消化，開會經過討論後，決議5、6月由偵查股每位檢察官各分20件單一被告幫助詐欺案，以暫時解決海量湧入的問題，並坦承分流制度確實有再調整的必要，已初擬調整方案，將儘速討論。

該名檢察官以「請法務部爭取配置檢察官助理」為標題，在檢察官論壇上發文，指新北地檢今年1月調整分流制度，將由檢察事務官辦理的部分分流案件回歸檢察官偵辦，檢察事務官只分施用毒品的毒偵案及幫助詐欺案件，但今年4月事務官又「唉唉叫」幫助詐欺案件太多，負荷不了，一次要洩洪3000多件幫助詐欺案件到各股檢察官身上，認為事務官無法幫助檢察官紓減案量，要求刪除事務官名額、增取配置檢察官助理名額。

檢察官並呼籲法務部重視檢察官工作負擔，直言「最近一直聽到新北檢許多檢察官有想要離職的念頭」，更稱已有檢察官想發起消極不結案運動，「不要讓大家負荷不了，統一罷工！」

新北地檢署回應，新北檢分案量長期都是全台之冠，光是去年就近10萬件，因長年業務負擔沈重，整個署面臨偵查輔助人力不足，2020年起實施審查中心暨分流制度，施用毒品的毒偵案、幫助詐欺等13類案件分流由主任檢察官及檢察事務官處理，其他案件則由檢察官輪分。

但今年起警方移送案件中幫助詐欺案件量超出預期，2月與3月每位主任檢察官平均一個月分案高達250件以上，檢察官每位平均分案為70餘件，但仍有許多幫助詐欺案件無法消化，為確保人民訴訟權益，地檢開會討論後達成共識，今年5月與6月，每位檢察官各分20件只有單一被告的幫助詐欺案，以暫時解決海量湧入的問題。