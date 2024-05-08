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劉德全遭彈劾 連江縣府：視判決結果再行研處

中央社／ 連江8日電

連江縣政府參議劉德全先前擔任縣府局處長期間涉索賄與指示屠殺梅花鹿，今天遭監察院彈劾。連江縣政府對此表示尊重。地方人士有人肯定劉的工作表現，也有人呼籲他應自動請辭。

監察院今天表示，連江縣政府參議劉德全擔任建設局局長、產業發展處處長期間，向3家得標廠商索取賄款，並協助兒子詐領計畫補助款，濫行指示屠殺梅花鹿，監察院全票通過彈劾，移送懲戒法院。

連江縣政府下午回應，對於監察院的彈劾決定，縣府表示尊重，後續將視懲戒法院判決結果再行研處。

中國國民黨籍連江縣議員曹丞君告訴中央社記者，劉德全涉及之索賄、詐領補助款、屠殺梅花鹿等案件尚未全案定讞，且劉德全在產發處長任內與民代們互動不錯，積極處理議員請託與民眾需求，工作能力不俗，認為縣府應待判決確定後再依法處理，現階段仍需保障他身為現職公務人員的工作權。

民進黨馬祖黨部則指出，劉德全官司纏身卻仍居連江縣參議，如今又成為首位被監察院彈劾之馬祖官員，高度質疑縣府用人標準為何，要其他認真做事的官員情何以堪，呼籲縣府應公開說明，更呼籲劉德全應知所進退，立刻自行請辭。

彈劾案 梅花鹿 監察院 馬祖

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