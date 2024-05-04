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巴奈自傳發表會細數7年抗爭心路 盼落實原民正義

中央社／ 台北4日電

原住民歌手巴奈今天舉辦自傳「巴奈回家」新書發表會，細數2600多天在凱達格蘭大道與228公園抗爭心路歷程，分享過程數度落淚，期待推動社會對原住民族了解，政府落實轉型正義

蔣勳、馬世芳、李雪莉、馬躍．比吼、謝旺霖、趙政岷等文化界人士，及原住民朋友們與巴奈歌迷近200人，今天下午齊聚華山文創園區，為巴奈祝福並獻花。

曾到現場陪伴巴奈抗爭的蔣勳說，這場2千多天和平、非暴力仇恨的社會運動將會永遠被記住；抗爭成員之一的馬躍．比吼感性表示這段抗爭的日子，至少讓大家有機會認識課本、社會裡不願講的原住民歷史，也期待人們會向至今沒放棄主權的原住民致敬。

以「流浪記」聞名歌壇數十年的歌手巴奈，為要求政府完整劃設「原住民族傳統領域」，自2017年2月開始，在凱達格蘭大道與228公園抗爭2644天，用歌聲和藝術活動，努力喚醒政府落實原基法的精神。

「巴奈回家」是她與資深媒體人徐璐合作推出的首本自傳，書中刻畫巴奈成長故事，細述她和丈夫那布度過7年「睡在沒有屋頂的地方」，多次被警察驅趕的艱辛與堅持，也寫出原住民族群被迫離開家園、失去土地的歷史。

巴奈說，抗爭期間那布和馬躍．比吼雖然從來沒問過她：「妳想回去了嗎？」但每次被清場時，她都會忍不住詢問自己，不過心裡的聲音很明確告訴她：「我回家一定會一直想、會生氣，如果留下來可以多做一些事情」。

在今年520總統就職典禮結束後，巴奈和那布將拔營回到台東繼續重建家屋，和族人種植小米。她強調這並非結束，兩人已用10分之1的生命，大聲說出自己的想法，推動社會對原住民族的瞭解，「我真的是盡力了，即便剩下2個人，我都覺得在前進。」

巴奈希望之後和那布回山上後，能住久一點，甚至不用下山，「文化真的不能離開土地，所有跟文化有關的事情，最終還是要回到土地上」，2、3年下來一趟是她的盼望，但若議題需要，她絕對會協助幫忙抗爭，義不容辭。

巴奈希望這本書能陪伴年輕人，在回家路途上，繼續往前走，「為了文化的傳承，為了族群的尊嚴」。主持人馬世芳也補充，在這座島嶼上，不同族群攜帶著各自的創傷記憶，有對立、有糾紛，但是否能同理對方的創傷，就是聆聽彼此、尋找共識的起點，音樂藝術就是橋樑之一。

明天下午3時，巴奈與夥伴將會在凱道舉辦「在路上的朋友派對」活動，以音樂、短講與讀詩形式進行，他們表示身體或許即將告別，但思想會持續交換，「在轉型正義的實踐道路上，我們的心會一直在一起。」

原住民 轉型正義

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