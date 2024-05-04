【專家之眼】不夠善良的史博館常設展

十年前，曾全家造訪南海路的國立歷史博物館。小朋友們看到琳琅滿目的漂亮瓷器，驚嘆連連，直呼世界上竟然有那麼美麗的東西。雖然古物歷史已超過幾百幾千年，還是感動了21世紀數位時代的孩子，而且視覺上帶來的震撼並不輸給故宮文物。

猶記得當時賣店展售大量精美書籍，是該館多年研究的成果，提供觀展後更為豐富有趣的延伸閱讀。不論青銅器、甲骨文的說明，或者漆器、唐三彩的介紹，從器物形制，到時代、社會的聯結，猶如穿越到古代，神遊各朝，讓人愛不釋手，恨不得全部買下。

然而，歷經五年多整修重新開放後，以往一種文物至少占一間展室的常設展，竟然只各挑兩三件，聊備一格地擠在三樓偏間的兩三個玻璃櫃裡。空蕩蕩的中間展廳，只擺放了一件仿青銅器的藝術品；右側牆壁電視牆，展示館藏部份照片，左側壁櫃陳列著人人唾手可得的雜貨，如高粱酒瓶、破羽毛球、鐵鋁罐、錄音帶等等，後方角落播放著不知所云的行動藝術影片。也許主事者會說，這是現代與古代的對話，但實際的效果，卻是令人難受的拼貼與雜亂無章，彌漫著對古物的不尊重，甚至惡意。

為什麼超過五萬件的館藏，卻只拿出一百多件展示？空間不足嗎？日前立委會勘時，王長華館長說，整修的目的就是擴大空間、服務觀眾，連辦公室都撤掉了。那麼，擴大出來的空間是怎麼使用的？一、二樓特展，三樓常設展，四樓餐廳，五樓則撤掉了庫房，展示史博館的歷史。整個布局既無效率，又違反博物館經營的常態。試問，觀眾造訪埃及博物館，比較想看木乃伊、金字塔文物，還是該博物館的歷史呢？

王館長說，要把史博館定位為「一座貢獻給理解台灣近現代社會文化發展史的博物館」。因為甲骨文、青銅器與近現代台灣社會無關，所以就不打算展出，也不打算研究了嗎？

2011年出版的《國立歷史博物館典藏導讀》寫著：「陶器、銅器、玉器是本館的重器，華麗的唐三彩、商周青銅器、玉器、雕花骨代表的是悠久的華夏文化，也是台灣社會的文化淵源…」點明了史博館最具價值的典藏，也指出台灣文化的淵源與華夏文化密不可分。最簡單的例子，就是台灣普遍使用的正體字，亦即楷書，是目前承載華夏文明最強的文字，功能遠高於大陸的簡化字，也更接近甲骨文與青銅器的金文。

所以，史博館本來就對台灣近現代社會文化發展有貢獻，就看主其事者如何解釋，又是否有足夠的見識與氣度了。既然以「歷史」為主題，又特地展出史博館的歷史，就應該尊重歷史，也應該尊重史博館研究人員們的心血結晶。