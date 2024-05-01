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世界衛生大會5月登場 美預告挺台參與聲量可望擴大

中央社／ 華盛頓30日專電

世界衛生大會將於5月舉行，台灣尚未收到邀請函。美國國務院亞太助卿康達今天表示，美國將很快再次發聲支持台灣以觀察員身分與會，去年22國支持美方立場，「我預計今年這個數字會增加。」

美國聯邦參議院外交委員會東亞、太平洋與國際網路安全小組下午就「美國對台政策」舉行聽證會，剛陪同國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問中國的康達（Daniel J. Kritenbrink）出席。

康達於開場表示，中國扭曲解讀聯合國大會2758號決議，美方正出力反擊。這項決議不構成聯合國對台灣最終政治地位的立場、不影響各國就與台灣的關係做出主權決定，也不排除台灣有意義參與聯合國體系或其他多邊論壇。

他強調，第2758號決議既未支持、也不等同及反映對北京「一中原則」的共識。「一中原則」是指中國對台立場，與美國的一中政策不同。

回應外交委員會主席卡定（Ben Cardin）相關提問時，康達說，美國一貫的立場是支持台灣參與不涉國家地位的國際組織，及有意義地參與需要具備國家地位的國際組織。

「我們將很快再次發聲，一如我們每年（的做法），支持台灣以觀察員身分參與世衛大會。」康達說。

第77屆世衛大會（WHA）以「健康至上，共享健康」（All for Health, Health for All）為主軸，將於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行。

民主黨資深參議員卡定強調疫情無國界，台灣不是世衛正式會員的現實，削弱台灣為世衛貢獻的能力，他也指出中國對台政策的懲罰意味更重、更泛政治，並追問國務院支持台灣參與衛生大會的具體做法。

康達回應，未來幾天內，美方將再次明確、公開地聲明支持台灣有意義地參與WHA及成為WHA的觀察員。美方將在全球進行外交接觸，以獲得合作夥伴支持這樣的做法。

「我也同意你的評估，我認為（中國對台的懲罰性政策）不是巧合，基本上在總統蔡英文當選後，中國對反對台灣參與世衛大會及其他場合的立場變得更加激進。」

世界衛生組織（WHO）是聯合國所屬負責衛生事務的國際組織，1948年成立，總部設於瑞士日內瓦。WHO在2009年將台灣納入「國際衛生條例」（IHR）實施對象，且自當年起連續邀請台灣以「中華台北」名義的觀察員身分參加年度WHA。

不過，在中國施壓下，台灣自2017年起便未受邀出席WHA。

衛福部長薛瑞元29日表示，目前還未收到WHA邀請函，除了持續爭取參與世衛大會外，今年大會將討論並期望通過大流行公約（Pandemic Agreement），台灣也爭取以觀察員身分參與。

WHA WHO 一中原則 日內瓦 美國

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