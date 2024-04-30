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年改釀公務員報考人數下降？銓敘部：不客觀論述

中央社／ 台北30日電

銓敘部今天表示，年金改革是為讓公務員退休制度趨於合理並達永續，避免退撫基金提早用罄，政府照顧退休人員的責任並未改變，有報導指年改後報考公務員人數下降20%，是不客觀的論述。

風傳媒昨天報導「何時宜觀點：人力資源的巧門─年金改革的盲點」，銓敘部透過新聞稿回應，公務員待遇從民國80年代後已大幅提升，以及84年7月1日公務人員退撫新制實施，將退休給付從政府預算支應的恩給制，改由政府與公務人員共同撥繳基金的提存準備制後，公務人員退休給付不再屬遞延薪資的一部分。

銓敘部說明，這已受司法院釋字第782號解釋肯認，報導中所稱退休金為遲延給付的薪資，是將公務人員退休金給付恩給制時期，與退撫新制時期混淆不分的錯誤推論。

銓敘部表示，公務人員退撫制度建置目的，在給予退休人員合理老年生活保障，須衡酌國家財政負擔、整體經濟環境及社會發展趨勢，做合理調整。107年公務人員年金改革，除因應退休人數逐年倍增及快速高齡化，導致給付年限延長等，造成退撫基金急迫性財務危機外，更重要的是解決退休所得高於或相當於現職待遇，造成公務人力反淘汰現象。

銓敘部解釋，年金改革是為讓公務員退休制度趨於合理並達永續，避免退撫基金提早用罄，而讓年輕世代落入無退休金可領的窘境，且年改所節省的退撫經費全部挹注到退撫基金，專款專用，加上實施定期退撫給與給付金額調整機制。

銓敘部指出，在消費者物價指數成長率達5%時，就啟動調整，從107年年改實施以來，退休所得已分別在111年7月1日及113年1月1日起調整2次，政府照顧退休人員的責任並未改變。

銓敘部提到，據考選部分析，報考國家考試人數下降，主要是受少子女化衝擊、就業市場競爭及公職應考成本高等影響，連帶造成甄補公務人力來源的公務員考試選才萎縮，尚難論斷年金改革是報考人數下降的主因，不應單以公務員退撫制度變革，做為衡量職業選擇的主因。

銓敘部強調，報導指年改以來近3年報考公務員的人數下降20%，片面解讀年金改革的效應，是不客觀的論述。

銓敘部表示，政府留才應從提升現職待遇福利著手，在現今嚴重高齡化和少子化，導致勞動力缺乏情形下，如果僅用退休金為吸引力，讓工作人口負擔增加，由少子化後的下一世代負荷，將嚴重影響國家的財政與未來發展。

公務員 年改 年金改革

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