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漁業界籲綠色和平停播涉抹黑台灣影片 否則提告

中央社／ 台北30日電

綠色和平在網路播放漁業勞工紀錄片，片中穿插剪輯台灣漁船與中國漁船命案畫面，漁業署日前抗議不實影射且抹黑台灣遠洋漁業形象，要求停播，台灣漁業界今天表示，如果不停播將提出告訴，並要求農業部開記者會澄清。

綠色和平今天告訴中央社記者，影片目前並沒有停播的規畫，也再次說明影片並非綠色和平製作，只是協助在網路播放，且也已在美國、印尼播映；並強調，關於印尼船員2020年身亡新聞內容，並沒指涉漁船來自台灣；影片訴求是由漁工視角呈現全球漁業產業勞動問題。

台灣漁業界則公開發布聯合聲明指出，綠色和平於網路上播放「開動之前Before you eat」影片，影片中包含印尼船員2020年在某國漁船身亡且屍體被海拋的畫面，影片中不斷穿插台灣籍漁船畫面，導致混淆大眾視聽，讓國際社會對台灣漁業產生誤解，影響台灣漁業形象。

聯合聲明也說，今年4月16日「2024年漁業與人權國際論壇」上，台灣遠洋漁業團體以負責任的態度，向2020年間參與救援的印尼漁工工會提問真實情形，工會說明屍體被海拋事件是發生在中國籍漁船，而非台灣漁船，當天說明時，也有綠色和平代表在現場。

台灣鮪延繩釣協會秘書長楊克誠接受中央社記者電話訪問時強調，全台灣漁業界已提出嚴正抗議，呼籲綠色和平立即停播。

台灣區鮪魚公會總幹事林涵宇告訴中央社記者，綠色和平明知中國漁船命案事件不是台灣漁船所為，若是要凸顯關注全球漁船船員勞動結構問題，「把大家都剪進去嘛！」，而不是不斷穿插台灣漁船在其中，這類事情已經發生至少5、6年了，若不立即停播，會提告。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，他不是遠洋漁業，但經營過遠洋漁船，實在看不下去，「搞這個什麼飛機？」、「身為國際大組織，搞這個討錢耍手段？」主張農業部必須站出來召開記者會，公開說明清楚事實。

林涵宇進一步提醒，現在正在進行「台美21世紀貿易倡議」談判，播放這種不是事實的影片，是在損壞台灣的形象，「拿別人的影集，放台灣的漁船，這不就是說這是台灣漁船，不可思議在這裡」，農業部應跟整個台灣漁業界一起召開記者會，正式對外說明。

他重申，農業部漁業署明文規定，任何船發生事情24小時內必須通報，有傷亡，大體要送回，否則會因此違規受罰，台灣漁船都在執行，不要抹黑。

另外，聯合聲明也說，4月18日印尼漁工工會在參訪基隆區漁會船員祈禱室、淋浴間等岸上生活設施期間，工會再次向外界澄清說明命案事件非台灣漁船所為。上述聲明全文刊在台灣鮪延繩釣協會官方臉書。

漁業署

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