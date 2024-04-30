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勞動部調查：畢業生起薪3.5萬 性別差距8%

中央社／ 台北30日電

勞動部今天公布112年初任人員薪資統計，畢業生平均起薪新台幣3.5萬，其中大學為3.3萬，由於研究所以男性較多且多從事薪資較高科技、工程領域，導致性別薪資差距達到8%。

為了解初入職場受僱者的薪資水準，勞動部以高級中等以上學校畢業生、勞工退休金月提繳工資及公教人員保險等大數據資料，編算畢業生初入職場之受僱人員薪資統計，並於今天公布統計結果。

統計顯示，112年初任人員薪資平均為3.5萬元，較111年增加2.9%，是工業及服務業本國籍全時受僱員工每人每月經常性薪資4.8萬元的72.7%，其中高級中等（高中、高職）初任人員薪資平均為2.8萬元，大學為3.3萬元，研究所則為4.9萬元。

進一步統計，初入職場以基本工資為起薪者占23.4%，較111年減少0.7個百分點，其中高級中等（高中、高職）為58.3%，大學為23.9%，研究所為4.4%。

若以行業別來看，112年大學畢業的初任人員以就讀醫藥衛生及社會福利領域薪資3.8萬元最高、教育領域3.7萬元次之；研究所以就讀資訊通訊科技領域薪資5.7萬元最高、工程製造及營建領域5.5萬元次之。

比較兩性差距，統計顯示，112年女性初任人員薪資平均3.4萬元，為男性3.7萬元的92%，較111年的89.7%上升2.3個百分點，性別薪資差距由10.3%縮小至8%。

就各教育程度觀察，大學以下性別薪資相近，性別薪資差距均低於1.9%，但研究所女性薪資4.5萬元，為男性5.2萬元的87.1%，差距12.9%為各教育程度之冠。

勞動部表示，此應與研究所畢業男性初任人員中，就讀資訊通訊科技學門、工程及工程業學門者占61.2%（女性僅占24.8%），致男性從事薪資較高的科技、工程領域人數較多有關。

統計也顯示，112年初任人員以任職製造業、批發及零售業均占18.4%最多，醫療保健及社會工作服務業占11.8%次之，其餘占比較高之行業包括專業科學及技術服務業9.1%、住宿及餐飲業8.1%、教育業7.8%，與111年相較，製造業因受外貿情勢降溫影響，人力任用轉趨保守，致占比下降3.9個百分點較多。

勞動部 薪資

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