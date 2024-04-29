外界比較史博館整修前後面貌 史博館：尊重及感謝

史博館歷經近6年整修，2月21日起開放公眾參觀，因昔日4樓咖啡廳風景不復見、新增玻璃盒子等備受討論；史博館回應，對於社會大眾展現對傳統空間的依戀性，給予最大尊重及感謝。

建築師呂欽文日前投稿媒體並表示，國立歷史博物館館舍正面入口兩側一整排掛著Museum shop深咖啡色玻璃盒子，讓他以為走錯地方，擋住史博館重要立面；而現在咖啡廳不論擺設與內外關係，也完全不復以前在四樓邊喝咖啡邊憑窗眺望荷花池的美好經驗。

宜蘭大學博雅學部教授陳復也投書媒體表示，史博館原有、由楊英風設計的「龍谿園」則已被破壞殆盡，石橋、圍籬消失，只有直接面對馬路的涼亭，原先「龍溪亭」匾額不見，且史博館增設公共藝術作品「懷舊是危險的嗎？」，「我想來龍谿園懷舊都已不能，史博館卻跟大眾自我揶揄說『懷舊有危險』。」

國民黨立委林倩綺今天邀請呂欽文、陳復、前立委陳學聖等人一同前往史博館會勘。史博館會後發布新聞稿回應，建築美學相當多元，設計風格感受也多有不同，史博館均是透過公開徵選專業廠商後，依專業設計團隊執行；對於社會大眾所展現對傳統空間的依戀性，史博館給予最大尊重及感謝。

針對玻璃盒子與觀景咖啡廳，史博館表示，期望透過博物館進退有層次的玻璃盒子，對照日間、夜間景觀與博物館建築的紅牆、拱門，創造人可以更貼近建築歷史元素的空間；至於昔日在廊道上的咖啡廳則實屬違建，相關整修須符合現代消防法規，現在觀眾仍可在館方人員陪同下定時到出簷空間賞景。

史博館進一步指出，大眾記憶中的史博館館前楊英風設計景觀庭園，其實原本即非楊英風的完整設計，在楊英風家屬的認同及同意下，此次保留楊英風庭園設計的重要元素，如涼亭、水池、月門等，再納入當代公共空間所重視的開放與安全性重新規劃；另外，「龍溪亭」本次在設計規劃保留其涼亭，惟因近期受地震影響，涼亭有部分受損，故於補強完成後，始將其牌匾掛上原處。

史博館表示，史博館完成內部空間整建及外部庭園景觀更新之際，將秉持博物館專業，持續向前走，歡迎各界先進持續給予指教，並尋求社會多元聲音的最大共識。