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在台傳承73年 文化部舉行蒙古民族成吉思汗祭典

中央社／ 台北29日電

文化部今天舉辦「113年蒙古民族紀念儀典－成吉思汗祭典」，成吉思汗為蒙古族人聖祖，依傳統每年農曆3月21日蒙古族人都舉行盛大祭典，在台傳承迄今已73年，深具意義。

文化部今天發布新聞稿表示，今年成吉思汗祭典在福華大飯店舉行，由文化部主任秘書陳登欽主祭，並邀請蒙古文化協會理事長海中雄、駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處等陪祭，在台蒙古同鄉及蒙古國人士等與祭。

今天典禮儀式遵循古禮，向成吉思汗像獻花、獻香、獻爵、獻帛及宣讀祭文，相關司祭者都穿著蒙古傳統服飾進行，現場並邀請台北市立國樂團及合唱團擔任奏樂及紀念歌演唱。

文化部表示，蒙古因獨特自然環境所造就的文化內涵，通過口述身授、世代相傳，積累成珍貴的無形文化資產，蘊藏民族古老的生命記憶和歷史文化，在宗教、哲學、語言、文化藝術創作至生活型態、經濟活動等各領域，與在台其他各民族兼容並蓄，形成台灣多元文化的基礎。

文化部指出，自1951年在台恢復辦理成吉思汗祭典以來，不僅凝聚在台蒙古人，也漸成為蒙古國新住民的精神傳承。未來將持續辦理成吉思汗大祭，並進行各項蒙古文化的保存、研究及推廣，期盼在台蒙古族人持續傳承文化，永續台灣的文化多樣性，見證台灣民主自由社會的多元文化發展。

今天祭典包含蒙古國在台就讀學生所組成的「在台蒙古國學生會」、蒙古國新住民等一同參與，典禮後特別安排蒙古傳統樂器馬頭琴、呼麥表演等等。

文化部表示，蒙古族人擁有豐富的音樂底蘊，包括馬頭琴、呼麥、蒙古長調等傳統技藝，都已被聯合國教科文組織登錄為人類非物質文化遺產，值得大家瞭解。

文化部 蒙古

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