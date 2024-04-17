過期進口蛋剩220萬顆 農業部後天將全數銷毀

農業部去年專案進口蛋銷毀費用與過程備受關注，今天立法院經濟委員會到屏東考察去化辦理情形，農業部代理部長陳駿季表示，過期蛋剩餘220萬顆，預計19日全數銷毀。

立法院經濟委員會召委楊瓊瓔、民眾黨立委張啟楷，與國民黨屏東在地立委蘇清泉，偕同陳駿季到屏東農業科學園區的物流中心考察雞蛋保存與去化辦理情形。

國民黨立委楊瓊瓔接受媒體聯訪表示，許多民眾關心過期蛋流向及倉儲費用，經會議有2項決議，第1是去化過程影像紀錄會在月底全數公布在農業部網站雞蛋專區；第2是加速完成去化工作，提前將5580萬顆包括土耳其、澳洲等國進口蛋銷毀。

楊瓊瓔說，政府要補救錯誤決策，要求農業部4月底前做最簡單SOP流程協助業者升級雞舍，絕不能再缺蛋。蘇清泉也表示，種雞培育待解決，不能再仰賴進口。

張啟楷說，透過電腦可持續監督、確保過期蛋不會混到正常蛋區，希望去化過程全程錄影供民眾與立院檢視，並會持續追蹤銷毀過程中浪費的費用，要求農業部在月底前列出所有花費。

陳駿季表示，過期雞蛋報廢處理從去年5580萬顆至今剩220萬顆，預計19號全數完成去化。過期雞蛋處理由中央畜產會執行，並安排農業部人員或地方環保局、國稅局等第3方確認，透過物流與人員管理確保進口蛋銷毀過程無虞。

陳駿季說，蛋一旦過期就移倉封膜、貼封條，執行過程人員將配置密錄器全程錄影，運送車輛有GPS軌跡監控，4家堆肥場暫存區與投料區皆設監視器。

陳駿季指出，倉儲費等過期蛋處理費用需等待報廢過程完才能計算，費用會如期提供給立院經濟委員並公布在農業部網站。雖然處理過程中有行政檢討空間，但進口雞蛋決策當時還是達到穩定蛋價作用。