聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報一周大事 3/31~4/6
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
國內
1日：元大台灣價值高息ETF（○○九四○）掛牌，以下跌○點一六元、九點七六元作收，跌破發行價十元。
2日：寶林茶室食物中毒案，衛生單位確認餐廳胡姓廚師的手上驗出邦克列酸，檢警懷疑粿條未冷藏或保存不當引發。
3日：台灣發生規模七點二強震，已知造成十三死、一千多人受傷，多人失聯。
國外
31日：數以萬計以色列人在耶路撒冷國會大樓周圍示威，要求政府和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成停火協議，總理內唐亞胡下台。
1日：敘利亞首都大馬士革的伊朗駐敘大使館遭空襲，造成十三人死亡，伊朗領袖指控以色列是幕後黑手並矢言報復。
2日：美中元首通話，白宮資深官員表示，美國總統拜登對中國大陸國家主席習近平重申美國的「一個中國」政策，並強調台海和平穩定重要性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言