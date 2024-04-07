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聯合報一周大事 3/31~4/6

聯合報／ 本報訊
引發市場轟動的元大台灣價值高息ETF 00940四月一日式掛牌。記者余承翰／攝影
引發市場轟動的元大台灣價值高息ETF 00940四月一日式掛牌。記者余承翰／攝影

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國內

1日：元大台灣價值高息ETF（○○九四○）掛牌，以下跌○點一六元、九點七六元作收，跌破發行價十元。

2日：寶林茶室食物中毒案，衛生單位確認餐廳胡姓廚師的手上驗出邦克列酸，檢警懷疑粿條未冷藏或保存不當引發。

3日：台灣發生規模七點二強震，已知造成十三死、一千多人受傷，多人失聯。

國外

31日：數以萬計以色列人在耶路撒冷國會大樓周圍示威，要求政府和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成停火協議，總理內唐亞胡下台。

1日：敘利亞首都大馬士革的伊朗駐敘大使館遭空襲，造成十三人死亡，伊朗領袖指控以色列是幕後黑手並矢言報復。

2日：美中元首通話，白宮資深官員表示，美國總統拜登對中國大陸國家主席習近平重申美國的「一個中國」政策，並強調台海和平穩定重要性。

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