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數位身分證喊卡賠2.8億 全民埋單

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導
數位身分證換發政策在二○二一年因資安爭議無法繼續推動，廠商向政府求償逾十億元。如今調解達成共識，賠償金額將在二億八千萬元以下。圖為示意圖。本報資料照片
數位身分證換發政策在二○二一年因資安爭議無法繼續推動，廠商向政府求償逾十億元。如今調解達成共識，賠償金額將在二億八千萬元以下。圖為示意圖。本報資料照片

行政院前院長賴清德任內推動換發數位身分證，二○二一年因資安爭議喊卡，廠商向政府求償加上已採購機器和場地費及維持運轉費，總計逾十億元。行政院公共工程委員會表示，今年一月經過六次調解已達成共識，整體調解金額將在二億八千萬元以下。至於該費用全民埋單，如何究責？工程會主委吳澤成說，應由主管機關處置。

國民黨立委賴士葆表示，此案明顯就是錯誤政策，還沒評估就推動、出問題就全民埋單，證明錯誤的政策比貪汙還可怕，行政院必須有所交代。民進黨立委王美惠表示，多國證件都已改為數位形式，但若資安問題無法克服，不宜貿然上路；未來應重新檢討，符合社會需求。

數位身分證主管機關內政部表示，全案因國際資安攻擊手法日益精進難防，國人對自我資訊保護要求也更高，立委憂心大陸各國資安威脅滲透，必須審慎因應，因而行政院配合各界要求此案暫緩，待國人共識及完備法規及相關程序後再推動；此案並無行政疏失，待個資保護委員會成立後，將再進行政策、資安及法制等各方面跨部會意見整理。

吳澤成昨在立法院交通委員會業務報告。國民黨立委廖先翔質詢，當年數位身分證喊暫緩推動，廠商求償調解進度。工程會採購申訴審議委員會執行秘書陳韻石回應，今年一月調解，雙方同意依條件解決，整體調解金額會在二億八千萬元以下。

政府推行政策沒有成功，還要賠償兩億多元經費，是否有檢討之處？吳澤成表示，此案是因為要實施與決策過程中遭遇民意不同意見而變更做法，要檢討之處是未來對於任何政策在實施之前，要做更廣泛溝通，避免實施時產生民意轉變，政府體系會有檢討。

數位身分證二○一六年由內政部開始研議，賴清德二○一七年九月接任行政院長，但因外界對數位身分證存在資安疑慮，由後來的行政院院長蘇貞昌二○二一年一月宣布暫緩執行；當時標案已經發包，廠商求償五點二六億元、加上採購的機器與場地，還有維持運轉的空調費共五點二四億元，總計逾十億元。

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