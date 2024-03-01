快訊

桃機花7萬買衣服 台人入境日本被課稅近萬元！內行曝2招避稅

赴日血拼驚見「悠遊卡也能刷」 陸網羨慕爆：一個大震驚

障團盼延續陳俊翰遺志修障身權法 衛福部曝進度規畫

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
民進黨立委洪申翰（右一）等人，邀請障礙者團體舉行記者，盼盡快將「身心障礙者權利保障法」院版草案送入立法院審議。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委洪申翰（右一）等人，邀請障礙者團體舉行記者，盼盡快將「身心障礙者權利保障法」院版草案送入立法院審議。記者潘俊宏／攝影

攸關全台120萬障礙者的「身心障礙者權益保障法」立法17年未修，日前逝世的罕病律師陳俊翰遺志之一，即是希望改變國內身障者處境，去年身障圖體也多次走上街頭訴求修法。多名立委與障礙者團體今舉行記者會，要求政院盡速將身權法院版草案送入立院。衛福部表示，身權法未列入優先送審法案，為求草案周延，今年送審的機會不大。

民進黨立委洪申翰、林月琴等人與身障團體共同舉行記者會，要求政院版身權法草案必須納入落實聯合國身障者權利公約（CRPD）、合理調整，及增加無障礙交通、自立生活精神相關條文，要求政院盡速將身權法院版草案送入立法院審議。

台灣身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔表示，現行身權法內容已無法解決障礙者人權遭侵害、生活品質與自由低落問題，且條文中未提及應如何保障居住在社區、占比91.89%的身障者所需支持服務應如何保障。

聯合國身障者權利公約（CRPD）內國法化近10年，林君潔表示，國內障礙者處境卻未見太大改變，為爭取個人助理時數等應有權益，甚至必須訴諸法律訴訟，呼籲政府全面翻修身權法，以符合公約精神。

林君潔也說，身權法修法過程應建立讓障礙者本人或障礙者團體充分參與，且應重新檢討並整合個人助理、長照服務、職場服務、在學助理等資源，在身權法中建立「個人協助服務專章」，提供障礙者以個人為中心的適切服務；另，為消除障礙者與一般人生活差距，應針對無障礙環境、資訊、輔具提供與合理調整等立法保障。

衛福部社家署副署長張美美表示，衛福部未將身權法列為本會期優先送審法案，主因是政院版身權法草案於上屆立委任期內送至立院，經審議後部分條文保留、部分條文通過，且身障團體也提出多項意見，惟立院審議機制屆期不延續，草案目前退回衛福部，為確保法案周全，社家署將以書面方式持續搜集地方政府、民間團體意見後，視情況安排公聽會或團體研商後，再提出新的草案版本。

張美美說，身權法修法廣受各界關心，衛福部期待研擬出更周延的法案，因時序已進入3月，立院新任立委首個會期將在6、7月結束，第二會期依立院審議慣例，主力是審查政府部會預算，故今年要將身權法草案修改後送入立院，恐有難度。

修法 洪申翰 立法院 衛福部 身障者 陳俊翰

延伸閱讀

影／人權律師陳俊翰離世 綠委推「障權法」修法

雨中送別罕病律師陳俊翰 賴清德允：落實俊翰理想抱負

罕病律師陳俊翰今告別式 蔡英文贈家屬褒揚令

罕病律師陳俊翰明告別式 密西根大學法學院：永遠銘記

相關新聞

障團盼延續陳俊翰遺志修障身權法 衛福部曝進度規畫

攸關全台120萬障礙者的「身心障礙者權益保障法」立法17年未修，日前逝世的罕病律師陳俊翰遺志之一，即是希望改變國內身障者...

走進山中粉色仙境 「上帝的部落」司馬庫斯櫻花盛開

新竹縣尖石鄉有「上帝的部落」之稱的司馬庫斯，每年2月起櫻花陸續盛開，將一路持續綻放到4月，雖然地處深山，群山環繞的美景搭上豔紅、粉紅與雪白色的櫻花，從觀景台上眺望被櫻花圍繞的司馬庫斯，就像是隱身在山中的粉色仙境，每年吸引許多旅客不遠千里朝聖，部落近年更在櫻花季實施總量管制，以維護旅遊品質，並保護生態環境。

男開貨車撞分駐所1警喪命 事前還在台62線撞死巡路員

新北市貢寮簡姓男子昨晚涉嫌駕駛小貨車，直接衝入基隆市警第三分局八堵分駐所，撞死警員蘇昱鴻，另一女警輕傷，簡逃離後在旁邊鐵軌被火車撞死；警方調查另外發現，事發前台62線往瑞濱方向16.5k處，一名機車騎士掉落邊坡，疑似遭簡男撞擊，傷重不治。瑞芳分局稍早證實，是遭簡男追撞，死者是台62巡路員，全案已採集跡證比對無誤，全案移請基隆地檢署指揮偵辦。

照片看歷史／曾是「三線大道」 1958年台北市南京東路通車

1958年3月1日，台北市南京東路通車典禮，應邀觀禮者有中央、省級、台北市各界首長及市議員、區長、里長、協助建路的地方人士等千餘人，當時的美國安全分署署長郝樂遜偕許多外賓，應邀參加。典禮由時任台北市長黃啟瑞主持，儀式隆重。

4個QA看懂電子簽章 與數位簽章有何不同 如何防堵詐騙廣告

行政院昨日通過數位部提出的「電子簽章法」修正草案，函請立法院審議，修法重點明定數位簽章為電子簽章的一種類型，數位部次長李懷仁昨表示，數位簽章公信力強，可推定為本人親簽。

遊戲大廠偷改機率未告知 綠委提公平法修法最重罰3億元

民進黨立委賴瑞隆今天說，網路遊戲大廠NEXON對旗下遊戲修改轉蛋機率，韓國公平會在今年1月開出天價罰單，反觀台灣也曾經發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。