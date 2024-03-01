障團盼延續陳俊翰遺志修障身權法 衛福部曝進度規畫

攸關全台120萬障礙者的「身心障礙者權益保障法」立法17年未修，日前逝世的罕病律師陳俊翰遺志之一，即是希望改變國內身障者處境，去年身障圖體也多次走上街頭訴求修法。多名立委與障礙者團體今舉行記者會，要求政院盡速將身權法院版草案送入立院。衛福部表示，身權法未列入優先送審法案，為求草案周延，今年送審的機會不大。

民進黨立委洪申翰、林月琴等人與身障團體共同舉行記者會，要求政院版身權法草案必須納入落實聯合國身障者權利公約（CRPD）、合理調整，及增加無障礙交通、自立生活精神相關條文，要求政院盡速將身權法院版草案送入立法院審議。

台灣身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔表示，現行身權法內容已無法解決障礙者人權遭侵害、生活品質與自由低落問題，且條文中未提及應如何保障居住在社區、占比91.89%的身障者所需支持服務應如何保障。

聯合國身障者權利公約（CRPD）內國法化近10年，林君潔表示，國內障礙者處境卻未見太大改變，為爭取個人助理時數等應有權益，甚至必須訴諸法律訴訟，呼籲政府全面翻修身權法，以符合公約精神。

林君潔也說，身權法修法過程應建立讓障礙者本人或障礙者團體充分參與，且應重新檢討並整合個人助理、長照服務、職場服務、在學助理等資源，在身權法中建立「個人協助服務專章」，提供障礙者以個人為中心的適切服務；另，為消除障礙者與一般人生活差距，應針對無障礙環境、資訊、輔具提供與合理調整等立法保障。

衛福部社家署副署長張美美表示，衛福部未將身權法列為本會期優先送審法案，主因是政院版身權法草案於上屆立委任期內送至立院，經審議後部分條文保留、部分條文通過，且身障團體也提出多項意見，惟立院審議機制屆期不延續，草案目前退回衛福部，為確保法案周全，社家署將以書面方式持續搜集地方政府、民間團體意見後，視情況安排公聽會或團體研商後，再提出新的草案版本。

張美美說，身權法修法廣受各界關心，衛福部期待研擬出更周延的法案，因時序已進入3月，立院新任立委首個會期將在6、7月結束，第二會期依立院審議慣例，主力是審查政府部會預算，故今年要將身權法草案修改後送入立院，恐有難度。