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無人機管理 學者：應建立機隊管理制度
無人機應用日趨多元，未來不僅可能在物流廣泛運用，甚至可能發展空中計程車，不過無人機不是想飛就飛，除了要通過基本審查，規畫緊急應變計畫，包括如何自動迫降，且不傷害地面人員等，也考驗政府管理能力。學者指出，隨著無人機技術更趨成熟，管理茲事體大，不能停留在管理個別無人機思維，須提升層級至管理整體機隊。
朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，一般來說，若考慮廿公里範圍上下移動，重量酬載大約在廿多公斤，無人機確實可發揮一定程度工作效益。但目前可能面臨挑戰在於，台灣空域有限，且空域協調並非民航局單方可決定，須與國防部協調。
盧衍良說，在偏鄉區域推動物流、農業、災防、巡檢等業務，因非屬人口稠密區，安全風險程度相對低，但未來若廣為運用涉及都會人口稠密區域，如何維繫安全，提高無人機的穩定與可靠，仍待審慎評估。尤其未來若從單一無人機發展成機隊運作，對飛航作業、路徑規畫，調度派遣、維護保養、起降場地等，都要有更健全規畫。
台灣無人機應用發展協會理事長張揚認為，無人機是新興領域，相關主管單位橫向聯繫不夠完善，且側重軍事應用，呼籲無人機在物流宅配、空中計程車，都值得政府再多與民間共同推動。
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