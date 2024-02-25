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聯合報一周大事2/18~2/24

聯合報／ 本報訊
新北深坑鋰電池工廠20日下午發生大火並產生濃煙，惡臭味瀰漫雙北多地。本報資料照片
新北深坑鋰電池工廠20日下午發生大火並產生濃煙，惡臭味瀰漫雙北多地。本報資料照片

國內

20日：新北市深坑發生倉儲大火，空汙隨風擴散到雙北十二個行政區，影響數百萬人生活。

20日：台南學甲槍擊案一審宣判，主嫌「紅龜」洪政軍被判刑十年。

22日：衛福部健保署公布今年藥品價格調整最新結果，調整後為健保減少支出五五點三億元，整體調幅為百分之二點八，新藥價於四月一日上路。

國外

20日：南韓醫界反對政府擴大招收醫學系新生的抗議愈演愈烈，首爾五大醫院實習和住院醫師帶頭集體請辭，全韓估計數千名醫師集體辭職。

21日：美國國防安全合作局（DSCA）宣布，國務院批准售台先進戰術數據鏈系統升級計畫及相關設備，預估七五○○萬美元。

22日：俄烏戰爭廿四日將屆兩年，美國財政部副部長艾迪耶摩表示，美國將對俄國五百多個目標實施制裁。

俄烏戰爭 健保署 槍擊 洪政軍 美國 衛福部

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