聯合報一周大事2/18~2/24

1956年2月24日，美僑女童軍負責人史邁斯夫人及遠東美僑女童軍委員席布夫人主持的中美女童軍聯歡表演會，當日下午2時在中山北路美軍軍官俱樂部舉行，美僑女童軍代表19人，我國的女童軍代表陳林秀珍，師大港周寶、于永濤、蔡樨芸、一女中吳曉霞等代表率領一女中學生代表8人，首次參加美僑女童軍的活動並表演各種節目。

2024-02-24 09:00