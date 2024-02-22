台灣今年有機會參與WHA嗎？ 醫師：做好「這件事」很重要

2024，台灣有機會重返WHA嗎？2009年，世界衛生組織（WHO）將台灣納入「國際衛生條例」（IHR）實施對象，並邀請台灣以觀察員身分，參加「世界衛生大會」（WHA）；然而，自2017年起，WHO便未再邀請台灣出席WHA，即使美國數次發表公開聲明，支持台灣重返WHA，WHO仍未給出具體回應。

對此，於今年1月，代表「世界醫師會」（WMA），出席WHO「執行委員會」（EB）的臺北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇表示，台灣若想重返WHA，與其藉由遊行、喊話表達訴求，不如培養更多能參與國際非政府組織的人才，用專業能力，為台灣爭取在全球公衛領域曝光的機會。

台灣今年能參與WHA嗎？

2023年5月上旬，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透過公開聲明，呼籲WHO，應邀請台灣，以觀察員身分回歸WHA。

這是布林肯2021年上任以來，第三度發表公開聲明，支持台灣重返WHA；即便如此，台灣最終仍未收到邀請函。為表達不滿，當時部分民間團體選擇前往日內瓦，參與當地遊行活動，並在巧遇WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時，將他包圍，詢問是否支持台灣加入WHO。

另一方面，也有民間團體赴中國駐日內瓦辦事處前抗議，演出行動劇表達訴求。

但，在姜冠宇看來，上述情況對於台灣重返WHA，可能沒有太多幫助。他以今年1月，代表「世界醫師會」出席WHO執委會議的經驗指出，每年5月在日內瓦登場的WHA，形式上，比較像「會員大會」，相關議程和內容，早在先前舉辦的執委會議中，就已排定；因此，要影響WHA的議程，關鍵就在執委會議。

要影響WHA的議程，關鍵就在執委會議。取自WHO

應積極參與國際非政府組織，爭取發聲機會

至於該如何在WHO執委會議發揮影響力？姜冠宇認為，先不論台灣能否以觀察員身分重返WHA，至少，就民間力量而言，台灣應培養更多有能力參與國際公衛非政府組織的人才。

在本次WHO執委會議上，姜冠宇代表「世界醫師會」，針對抗生素濫用、氣候變遷等議題，發表聲明。

姜冠宇強調，他之所以能獲得在WHO執委會議發言的機會，是因為他在新冠肺炎疫情期間，將台灣的防疫經驗，撰寫成論文，投稿至「世界醫師會」刊物，進而得到加入「世界醫師會」的機會，並積極參與會務，經過一番競爭，才雀屏中選，代表該組織出席WHO執委會議。

在WHO執委會議上，即使是非政府組織代表，也有發言機會。姜冠宇解釋，這些非政府組織，是由專業人士組成，可以分享第一線的實務經驗，「WHO認為你（非政府組織）的工作經驗重要，就會請你來報告。」

姜冠宇稱，參與國際公衛非政府組織，並非醫師專利，護理師、藥師，都有相關組織，「只要你在（非政府組織）裡面夠活躍，WHO一些活動需要出席的時候，你就有機會去，這是台灣民間要比較主動的部分。」

想加入WHA應先進行民間外交

笑稱自己是「誤打誤撞」，拿到這次參與WHO執委會議的門票，姜冠宇說，參加國際公衛非政府組織，不僅需要專業能力，也要有從事「民間外交」的自覺，參與者必須對全球公衛趨勢、議題，有一定程度理解，能力獲得認可，「他們才願意把對外發表（意見）的崗位，交給你做。」

姜冠宇呼籲，台灣應提供足夠誘因，培養更多專家，參與國際公衛非政府組織，長期經營相關領域，扮演「醫療外交人才」角色，且須把眼光放遠，不能因短期內看不到成效，就不願投入。

「台灣沒有我們想像中那麼弱！」姜冠宇認為，台灣醫療實力堅強，只是長期被排除在國際事務之外，若能妥善運用專業能力，積極參與國際性的非政府組織，與友好國家（例如：日本）在公衛議題上，站在同一陣線，就有擴大影響力的可能，「民間外交也是戰場，我們還是有機會影響未來局勢。」

（本文出自2024.02.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）