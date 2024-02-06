影／春節輸運將至 陳建仁視察桃機並慰勉人員辛勞

行政院長陳建仁今天到桃園國際機場視察春節連假期間疏運辦理情形，同時視察旅客出境安檢區、入境非洲豬瘟手提行李查驗區、疾管署發燒篩檢站等，同時致贈航警局、關務署台北關、移民署國境事務大隊、防檢署桃園分署、疾管署北區管制中心及機場公司水果禮盒及賀歲福袋慰勉執勤人員的辛勞。

陳建仁抵達桃機後，先前往旅客出境安檢區，隨後視察非洲豬瘟手提行李X光檢查、發燒篩檢站、自動化證照查驗區、海關查驗作業等並聽取簡報。視察結束後至入境大廳發表談話，並致贈水果禮盒及賀歲福袋給航警局、關務署台北關、移民署國境事務大隊、防檢署桃園分署、疾管署北區管制中心及機場公司等單位，慰勉執勤人員的辛勞。

陳建仁致詞時表示，今天到桃園機場視察春節期間疏運情況，農曆春節是國人最重要的團圓節日，許多旅外讀書工作的民眾都會返家團圓，今年的春節期間長達7天，輸運量相當大，最高可達到13萬人，感謝交通部及桃園國際機場公司，務必做好相關聯繫工作及事前整合。

陳建仁指出，聽取簡報時了解，目前已利用資訊共享，讓財政部、衛福部、內政部或交通部，大家都能知道出入境的人數，做好各項通關程序，讓民眾能開開心心出門、平平安安回家。