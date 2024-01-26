政壇第一槍！他發84字道歉聲明拒上《賀瓏夜夜秀》：我不會吞火也沒身材

節目《賀瓏夜夜秀》日前邀請中國《央視》前調查記者王志安上節目，指台灣的選舉造勢場合就像場秀，更批「把殘疾人推上去煽情」，言論一出引發各界撻伐，至今已有17家贊助商揚言抵制。對此，國民黨籍桃園市議員「村長」詹江村，也開出第一槍，宣布「自己不會接受夜夜秀邀請」。

詹江村在臉書粉專發佈道歉聲明，「很抱歉，如果夜夜秀邀請本人上節目，本人不會接受邀請。夜夜秀不可能邀請我，因為本人不會吞火，也沒身材可以賣弄色相跳熱舞，本人有自知之明，所以先拒絕」。

文章曝光，網友們紛紛誇讚詹江村好幽默，「哈哈，為什麼都這麼有梗」、「村長真幽默」、「哈哈哈，先自保」、「謙虛了，還是有人愛你這一味」、「村長聰明的！夜夜是以損人又利己的模式附合年青人味口、我不喜歡看」、「苗栗人超恨這個節目」。

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