健保署5月給付癌症NGS 肺癌醫曝「有沒有藥」才是關鍵

近年來，肺癌占據國人十大癌症死因第一名，每年新增病人達1.5萬人，2022年衛福部國健署針對肺癌高風險族群，納入低劑量電腦斷層公費篩檢後，每年新增患者增至1.7萬人，其中第三、第四期癌症嚴重患者仍維持約1萬人。衛福部健保署長石崇良表示，最快今年5月會將癌症次世代基因檢測（NGS）納保，透過基因檢測，讓癌症患者可以及早用藥。

肺癌學會理事、高雄長庚醫院內科部副部長暨肺癌團隊召集人王金洲說，過去進行肺癌基因檢測時，需採病人肺部組織，但取出過程不易，檢體十分有限，目前所知肺癌基因達11種，有時會發生檢體不夠檢測的情形，現在坊間雖已有次世代基因檢測，但檢測價格昂貴，往後若由健保給付，約有5至6成患者都可找出對應的變異基因，有機會給予標靶藥物治療，對病人來說是一大利多。

肺癌常見基因有EGFR約占5成、ALK占4至7%、ROS1占1至2％、MET占2％，其他HER2、RET、KRAS、BRAF、NTRK等合計約占1至2％。

「重要的是，基因檢測後須銜接治療藥物，病人才得延續生命。」王金洲說，目前健保僅針對EGFR、ALK、ROS1基因變異的病人給付藥物，其餘HER2、RET、KRAS等基因變異的相對應藥物，健保並無給付，此類患者人數每年約有1500多人，許多患者每月自費藥價高達10至30萬元，期盼健保署努力與藥廠溝通，將標靶藥物談到好的價錢，納入健保給付，減輕病人負擔。

王金洲指出，臨床發現基因變異引發肺癌患者，以50多歲的年輕患者居多，此類患者有時受限經濟壓力，未進行基因檢測，無法採用治療效果更好的標靶藥物，只能進行傳統化療，如此一來，很有可能錯過黃金治療期，現在健保給付基因檢測，讓患者及早了解自己所帶有哪種變異基因，但檢測完，最重要的要銜接治療藥物，延續生命。

王金洲說，依健保署規畫，肺癌11種基因檢測屬小套組，健保給付價約為3到5萬元，其餘癌症若是大套組基因檢測，給付價格約為10萬元以上；不管大、小套組，健保給付價已低於坊間檢測價格，如坊間小套組價格約5、6萬元，更不用說大套組價格高達常逾10萬元，而健保給付基因檢測後，坊間檢測價格有機會調降，對患者來說，如果還需要自費進行第二次基因檢測也會較省荷包，健保給付NGS仍是件好事。

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