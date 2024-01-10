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災防告警23種 不含發射衛星
國防部昨發出國家級「防空警報」引發熱議，但根據國家災害防救科技中心資料，來自災防告警系統的國家級警報共有廿三種，其中「防空警報（飛彈空襲）」類別簡訊有五類，並不包括「衛星運載火箭」。
「國家級警報」訊息屬政府「防救災雲端計畫」，由行政院相關部會與4G業者建置；訊息從發布機關送出後，民眾的手機約四到十秒就可收到，還會發出特殊告警聲響或振動。
災防告警訊息共廿三種，昨天發布的國家級警報與國家災害防救科技中心提供的「防空警報（飛彈空襲）」類別簡訊範例相同，但該類別涵括的災防型態僅五種，包括飛彈落地、飛彈落海、空中解體（落海）、空中解體（落地）、警報解除，並無提及「發射衛星」。
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