災防告警23種 不含發射衛星

佛教的《金剛經》有云：「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相。」已經圓寂的星雲大師就曾經說過：「我」就是紛爭的根源。人類執著於「我」的看法、「我」的利益、「我」的名位……因「我」而自私，因「我」而執著，因「我」而紛爭，佛教大師認為:欲求世界的和平，必須先要無我，無我，才能大公，大公才能無私，無私才能和平。

2024-01-08 15:12