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災防告警23種 不含發射衛星

聯合報／ 記者李芯許維寧／台北報導
全國人民手機嗡嗡作響，國防部昨天下午發布國家級防空警報。記者鍾維軒／攝影
全國人民手機嗡嗡作響，國防部昨天下午發布國家級防空警報。記者鍾維軒／攝影

國防部昨發出國家級「防空警報」引發熱議，但根據國家災害防救科技中心資料，來自災防告警系統的國家級警報共有廿三種，其中「防空警報（飛彈空襲）」類別簡訊有五類，並不包括「衛星運載火箭」。

「國家級警報」訊息屬政府「防救災雲端計畫」，由行政院相關部會與4G業者建置；訊息從發布機關送出後，民眾的手機約四到十秒就可收到，還會發出特殊告警聲響或振動。

災防告警訊息共廿三種，昨天發布的國家級警報與國家災害防救科技中心提供的「防空警報（飛彈空襲）」類別簡訊範例相同，但該類別涵括的災防型態僅五種，包括飛彈落地、飛彈落海、空中解體（落海）、空中解體（落地）、警報解除，並無提及「發射衛星」。

飛彈 災防告警 空襲

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