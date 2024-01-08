【尋找和平的關鍵】EP 15 萬法唯心 和平亦然
佛教的《金剛經》有云：「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相。」已經圓寂的星雲大師就曾經說過：「我」就是紛爭的根源。人類執著於「我」的看法、「我」的利益、「我」的名位……因「我」而自私，因「我」而執著，因「我」而紛爭，佛教大師認為:欲求世界的和平，必須先要無我，無我，才能大公，大公才能無私，無私才能和平。
有報導說，第二次世界大戰末期，美國總統羅斯福曾請教中國的太虛大師：「如何才能和平？」大師回道：「慈悲無我。」所以要求得和平，首先要消除心中的我執。
如今世界上正有兩場引人擔憂的戰爭，烏克蘭與俄羅斯的戰爭，和以色列與巴勒斯坦哈瑪斯的殘酷交戰。近管無辜百姓死傷無數，雙方卻不願意停火和解。台灣海峽兩岸也有一觸即發的戰爭危機。政治家和軍事家不能解決的難題，宗教家能開示得清楚嗎？來聽前中台禪寺佛學院院長見護法師的開示。
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