民團祭出總額百萬元獎金 籲民眾一同監票

1958年1月8日，由大陸經港投奔自由來台的兩位國劇名伶，李湘芬和張語凡上午分別拜會于右任院長，婦聯總會，以及國劇大師齊如山。齊老先生雖然在他們小時候見過，但現在自然是對面不相識。張語凡和李湘芬小姐看見齊老先生說：「您比我乾爹李八爺要康健得多了，八爺一直惦記著您，不知道您現在到那兒去了呢！」 齊老先生說起這位李八爺來，原是青年時代好友，那時專棒梅蘭芳，梅派的各劇劇本，幾乎完全出自這兩位老先生的手筆，這位李八爺名叫釋戡，別號蔬畦，署名太疏樓主，２； ｇ６也是80歲的人了，有兩個兒子都不在身邊，一個在日本，一個在美國，根本不通音訊，梅蘭芳每個月供給他生活費，僱了個老媽子招呼他。

2024-01-08 09:00