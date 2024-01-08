民團祭出總額百萬元獎金 籲民眾一同監票
為確保選舉公正性，土豆志工團和全民監票行動聯盟等民間團體上午舉行聯合記者會，鼓勵大家在這次的選舉一定要出來監票，全民監票行動聯盟更祭出總額百萬元獎金，呼籲大家一起出來監票。
土豆志工團召集人詹澈、台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍、全民監票行動聯盟理事長季節、全民監票行動聯盟總顧問魏辰等人出席，李永萍呼籲民主的價值與果實得之不易，這也是我們全體台灣人的驕傲，需要大家共同一起來守護。
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