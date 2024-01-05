【尋找和平的關鍵】EP 14 中美晶片對決的後果
台積電會成為中美貿易戰下的犧牲品嗎？一顆小小的晶片，正在全球地緣政治掀起了巨大海嘯！而我們的「護國神山」台積電就正處在這風口浪尖上。
曾幾何時，半導體取代了核子武器，成為大國競爭舞台上的主角。能否擁有最先進製程的半導體，也成為地緣政治對抗的勝負關鍵。已經進行了多年的中美貿易戰，在美國通過晶片法案，並限制中國大陸取得高新技術後，已經成為兩國關係難以改善的癥結之一。
人人都想知道，台灣半導體產業的優勢有哪些？而台灣又如何能守住領先全球的優勢？台積電未來會成為中美貿易戰爭下的犧牲品嗎？在全球為晶片開戰的此刻，台灣的機會是甚麼?台灣的風險又有哪些?前經濟部長尹啟銘講述「晶片對決」的故事!
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