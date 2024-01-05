快訊

孫燕姿親妹突喊「斷絕關係」！稱活在陰影下20年：我已經累了

【尋找和平的關鍵】EP 14 中美晶片對決的後果

聯合新聞網／ 台北訊

台積電會成為中美貿易戰下的犧牲品嗎？一顆小小的晶片，正在全球地緣政治掀起了巨大海嘯！而我們的「護國神山」台積電就正處在這風口浪尖上。

曾幾何時，半導體取代了核子武器，成為大國競爭舞台上的主角。能否擁有最先進製程的半導體，也成為地緣政治對抗的勝負關鍵。已經進行了多年的中美貿易戰，在美國通過晶片法案，並限制中國大陸取得高新技術後，已經成為兩國關係難以改善的癥結之一。

人人都想知道，台灣半導體產業的優勢有哪些？而台灣又如何能守住領先全球的優勢？台積電未來會成為中美貿易戰爭下的犧牲品嗎？在全球為晶片開戰的此刻，台灣的機會是甚麼?台灣的風險又有哪些?前經濟部長尹啟銘講述「晶片對決」的故事!

訂閱看更多精彩好片👉https://bit.ly/2WGgpks

主持人高惠宇（右）訪問前經濟部長尹啟銘。
主持人高惠宇（右）訪問前經濟部長尹啟銘。

半導體 台積電 尹啟銘

相關新聞

CPI達法定標準 行政院：盼軍公教退撫給與調升不低於4%

退休軍公教月退金歷經兩度調升後，今年有望再調整。行政院發言人林子倫表示，今日主計總處所公布2023年12月消費者物價指數...

【尋找和平的關鍵】EP 14 中美晶片對決的後果

台積電會成為中美貿易戰下的犧牲品嗎？一顆小小的晶片，正在全球地緣政治掀起了巨大海嘯！而我們的「護國神山」台積電就正處在這風口浪尖上。

文化傳燈 佛光山文化院台北辦公室啟用

「傳燈—星雲大師文化薪傳座談會」暨佛光山文化院台北辦公室啟用典禮，今（5日）在佛光山台北道場登場，這場文化盛事吸引逾三百位宗教與藝文界人士蒞臨，場面歡喜溫馨。文化院院長依空法師表示，佛光山四大宗旨之首就是「以文化弘揚佛法」，雖然大師去年2月5日圓寂，但他對文化的重視、心願不能就此中斷，希望能透過台北辦公室的啟用，積極延續他的志向。

軍公教月退撫金有望調升 人事總處點調整原因：無選舉考量

軍公教月退休金近日有望調升，行政院人事總處今天透過新聞稿指出，主因是近2年物價指數上升速度較以往快速，因此去年編列今年總...

學者指2024年超過40國舉行大選 可能重新形塑世界秩序

亞洲政經與和平交流協會、台灣公共策益、台灣教授協會等單位今天在立法院舉行記者會，發起民主之盾論述接力，號召學界從國防、國...

照片看歷史／1964年廣播主持人藍明結婚 何應欽將軍當主婚人

1964年1月5日，在正聲廣播公司主持「夜深沉」節目的藍明（本名何藝文）小姐，下午6時，在台北市中國大飯店，與亞洲航空公司副區經理司馬笑（John Alvin Bottorff）舉行婚禮，由何應欽將軍擔任女方主婚人。婚禮在一個簡單而別緻的儀式下進行，由來賓時任內政部長連震東致詞後，一對新人向全體來賓三鞠躬，就此禮成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。