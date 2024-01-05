【尋找和平的關鍵】EP 14 中美晶片對決的後果

1964年1月5日，在正聲廣播公司主持「夜深沉」節目的藍明（本名何藝文）小姐，下午6時，在台北市中國大飯店，與亞洲航空公司副區經理司馬笑（John Alvin Bottorff）舉行婚禮，由何應欽將軍擔任女方主婚人。婚禮在一個簡單而別緻的儀式下進行，由來賓時任內政部長連震東致詞後，一對新人向全體來賓三鞠躬，就此禮成。

2024-01-05 09:00