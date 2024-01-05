軍公教退俸調升 在野陣營：政治動機令人懷疑

行政院啟動公務員或遺族所領月退休金等定期退撫給與給付金額調整機制。國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢昨表示，侯不斷重申，當選後一定會檢討退撫法，守護每一位軍公教警消人員的尊嚴與權益，物價指數上升不是這兩年才發生，民進黨政府如今才調整，展現「該做的事早不做，為了選舉才做」的心態，更是透露多年漠不關心軍公教警消人員。

吳亮賢表示，民進黨當年以「米蟲」汙名化軍公教警消，不斷用不堪的字眼，汙名化軍公教警消人員，撕裂族群間情感；民進黨早該維護軍公教警消權益，更該先對相關人員道歉。

民進黨總統候選人賴清德競選總部指出，軍公教月退俸的調升，與民眾切身相關的八大社福津貼一樣，兩者皆有因應物價指數啟動調升的機制，國家現有機制已法制化、常規化，不容網路謠言惡意抹黑；蔡總統執政以來，總共三次調整軍公教加薪，累積調幅百分之十一點四，馬英九執政只有一次調整，調幅百分之三，人民眼睛是雪亮的。

民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，對於民進黨政府選前公布擬調漲軍公教退俸，時機點敏感，不免讓人覺得有買票之嫌。平常不關心退休族群，現在大選倒數時刻，才為了選票拋出調漲政策，背後的政治動機令人懷疑。

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