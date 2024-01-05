新聞眼／調薪宣布時機太巧合 斧鑿斑斑

行政院昨天宣布，將啟動軍公教退休給付調整機制，若確定調整，將自元旦起算。全國軍公教待遇自二○一八年以來共調薪三次；退休軍公教月退休金則是在二○一八年調高百分之三後，另在二○二二年調升百分之二。政府雖然為了這次調整預先編列預算，但執政黨宣布時機點太過湊巧，不免自招政策買票的質疑。

民進黨政府推動年金改革，軍公教月退休金依退撫法設定公式逐年減少，退休所得替代率先依年資，首年先大砍百分之十五至廿，之後再分十年，以每年百分之一點五逐年遞減，至今已砍了百分之七點五，不少退休人員至今餘恨未消。

從最近一次調整來看，二○二二年是因每四年檢討一次將屆滿，考試院同年三月底通過銓敘部調整方案，與行政院同步宣布，自該年七月起調高百分之二。而今年的調整，是因消費者物價指數（ＣＰＩ）累計成長率將達百分之五。先不論物價指數是否貼近現實，政府砍一波退休金再調升的做法，都讓退休公教有「先扒皮再貼皮」的怨氣。

尤其，銓敘部、國防部、教育部共同組專業評估小組後，還要開會擬方案，再根據主計總處今年三月確定的ＣＰＩ成長率校正，方案底定後再報考試院會同行政院核定公告；雖可回溯至元旦生效，但明明三月才會確定的方案，卻在選前預告，自然易產生選舉考量的聯想。

更惹人爭議的是，國民黨立委吳斯懷去年十二月中就建議「軍公教退休給付比照現職調薪辦理」，行政院卻以書面回覆稱「依法目前未達啟動調整程序的時機」；如今，行政院長陳建仁在選前倒數九天突然鬆口，操作痕跡極為明顯，退休軍公教即使受惠，恐也未必領情。

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