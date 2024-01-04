司馬中原90歲辭世 文化部：最會說鬼故事的台灣作家

以講述鬼怪故事聞名的「鬼故事大師」作家司馬中原今（4）日辭世，享耆壽90歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼與敬意，並表示，司馬中原作品具有歷史見證的意義、人道關懷，以及極大的故事張力，其創作不斷且跨越二次戰爭前後歲月，對台灣鬼怪及傳奇故事貢獻卓越，其逝世為台灣文壇一大憾事。

文化部表示，1962年《荒原》與1967年《狂風沙》的出版，奠定了司馬中原在文壇的地位。司馬中原1987年開始主持靈異節目與鄉野傳奇廣播劇，使得此類作品幾乎成為司馬中原的代名詞，可說是最會說鬼故事的台灣作家。

司馬中原本名吳延玫，1933年2月2日生。1949年隨國民政府軍隊來臺，1962年自軍中退役後，專事寫作，並在電視台主持靈異節目，包括「今夜鬼未眠」、廣播節目「午夜奇譚」等，奠定其「鬼故事大師」的稱號。司馬中原成長於烽火連天的煙硝歲月，15歲即投身軍旅，僅於幼年時接受過私塾與部分中學與高中教育，一切學識皆靠自學自修。隨軍來台後，任職步兵學校教材科參謀，後調任第二軍團部參謀，致力提倡軍中文藝。

司馬中原曾任《中華文藝》月刊社社長、中國青年寫作協會理事長、華欣文藝工作聯誼會總幹事、中華民國著作權人協會理事長，獲世界文化藝術學院（WAAC-World Academy of Arts and Culture）暨世界詩人大會（WCP-World Congress of Poets）共同頒贈榮譽文學博士學位。曾獲第一屆全國青年文藝獎、教育部文藝獎、十大傑出青年金手獎、第一屆十大傑出榮民獎、聯合報小說獎特別貢獻獎、國家文藝獎、中國文藝協會榮譽文藝獎章等獎項。

由於年少時期輾轉流離的參戰經驗，司馬中原善於描繪現實的殘酷與鮮明的人物。創作以小說為主，兼及散文、傳記，含融史詩性與抒情性，亦不乏濃厚的鄉野傳奇色彩。他曾自述，「作者先要背負歷史和民族的重量，然後筆下始能產生重量」，因而其史詩性小說以山河戀為經，以中日戰爭與國共之戰為緯，襯托出人性的正邪之爭；抒情作品則散見於短篇小說與散文集；鄉野傳奇作品數量最為龐大，兼有鄉野、懷舊、武俠、《聊齋》式狐鬼異聞等題材。

文化部表示，司馬中原也是國立台灣文學館籌備時期便慷慨捐贈的作家之一，包括小說〈湘東野話〉、〈龍飛記〉、〈劫嬰記〉、〈糗事一籮筐〉等百餘件作品手稿、圖書等，並長期支持、積極參與文學活動，如臺文館舉辦的「府城講壇」等。其為人樂天幽默，所到之處總是談笑風生、妙語如珠，廣受讀者大眾歡迎。

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