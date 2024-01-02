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專家觀選／應鼓勵製藥業合併 增加競爭力

聯合報／ 口述／前食藥局長康照洲 整理／記者賴昀岫
缺藥是今年重要議題。情境示意圖。圖／Ingimage
缺藥是今年重要議題。情境示意圖。圖／Ingimage

缺藥是今年重要議題，可依兩種狀況分析，一種是國際性缺藥，因成本問題，導致全世界原料與人工成本上升，藥物一過專利期，利潤不高就不繼續生產，這是我們必須要面對的現況，未來藥價可能會一直往上提高，而有些藥一但缺了，不是換廠牌就可以解決的。

另種是分配不均，這牽涉民眾用藥習慣，有人覺得原廠或進口藥比較好，這必須靠政府宣導與教育，在嚴格把關情況下，學名藥可做到與原廠藥品質相同，目前我們常說的同成分、同含量與劑量、同劑型的「三同」，應該要提升為「同成分、同品質、同療效」的「新三同」。

雖然藥品可自國際藥廠進口，但製藥產業本身也算是種國防產業，當發生災害或戰爭時，如果沒有自己的製藥產業、一直仰賴進口，恐影響藥品供應。國內一定要有自己的製藥產業，如何讓其生存是很重要的議題。

我們面臨的問題是缺工，國產藥廠規模普遍比較小、製造成本高，國外藥廠以量大降低成本。若數家藥廠合併擴大市場，製造量就會擴大。台灣早期比較沒概念，現在很多製藥廠的第二代開始帶入專業經營管理概念，慢慢朝合併方式進行。

公司合併重組需要外在資金進入，國外為鼓勵產業合併，很多國家設置併購基金，由政府出些錢鼓勵，或在合併後給予稅及優惠措施，政府確實要有多點鼓勵措施，否則很難在國際上有競爭力

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