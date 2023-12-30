人生列車／送別2023 世界因他們不同

這一年，世界從疫情中重啟，你我生活已然改變。曾引領風騷的人物殞落，代表一個時代消逝，也象徵另一個時代正要開啟。

星雲法師 97歲 人間佛教影響深遠

佛光山開山宗長星雲法師生於戰亂，十二歲陪母親尋找失蹤父親時，巧遇南京棲霞山寺志開上人，人生從此轉向。他來台後於高雄開創佛光山，以創新觀念和多角經營，打造出將佛教現代化、對華人世界影響深遠的「人間佛教」，還創辦高等學校美國西來大學、台灣南華大學、佛光大學等五校，最後整合成為國際性「佛光山系統大學」。

星雲也是散文家、小說家。小說「玉琳國師」先後改編成廣播劇、電視與電影，以連續劇「再世情緣」最為轟動，甚至紅到海外。他創辦的人間福報始終堅持保留副刊，更創辦全球華文文學星雲獎鼓勵文學創作。

朱銘 85歲 太極享譽國際

雕刻家朱銘享譽國際，圖為他2019年在朱銘美術館展出作品「不朽．朱銘．古沉木太極拱門」。（中新社）

從傳統廟宇的雕刻師傅，到進軍歐美藝壇的國際大師，朱銘的人生哲學是「一路走一路丟」—「如果沒有丟掉的心，就一定會停留在某個地方」。他就這樣一路往前，帶領台灣走向世界。

朱銘一九七六年創作的「同心協力」，讓面臨國際外交危機的台灣湧起團結力量，後來他毅然轉型開創充滿禪味的「太極」系列，走上國際舞台後，他又推出風格丕變的「人間」系列。

他花十二年時間找錢找地，打造「朱銘美術館」，不僅完成「種活藝術種子」的夢想，也實現國內第一座私人雕刻美術館的壯舉。

許文龍 95歲 奇美扎根藝術

奇美集團創辦人許文龍在奇美博物館羅丹廳拉小提琴，與羅丹的作品「沉思者」對話。本報資料照片

奇美集團創辦人許文龍生於台南運河邊貧民窟，從小半工半讀，卅一歲創辦奇美實業，成為「台灣壓克力之父」。

許文龍率先實施周休二日、讓員工入股等措施，讓奇美實業被稱為幸福企業；事業穩定後更全心投入醫療與藝文兩大公益領域，成立奇美醫院與奇美博物館，並推動藝術教育扎根，盼改善人民健康、滋養大眾心靈，致力為台灣社會實現幸福感。

王文興 84歲 家變驚動文壇

作家王文興在老家紀州庵留影。本報資料照片

王文興年輕時以挑戰父輩權威的「家變」驚動文壇，但他追求的是其實是語言的創新，曾說「我想在文言文與白話文之間，找到一個適合現代華文小說的語言」。他一生提倡「精讀」與「慢寫」，一天只寫卅個字、一部小說要寫十多年。其追思紀念會形容王文興是薛西佛斯神話中「推石的人」，筆下每個字都展現他對文字的信仰與挑戰、搏鬥。

林文月 90歲 翻譯源氏物語

林文月翻譯的「源氏物語」，是台灣日本古典文學翻譯經典。本報資料照片

林文月受日式教育啟蒙，懂得如何在創作與翻譯時，典雅優美的鎔鑄日本文化和中國文化。她人淡如月，文字醇厚，是讀者心中「讀中文系的人」的典範，費時五年翻譯的「源氏物語」，成為台灣日本古典文學翻譯經典，把譯者地位提升到新境界。她也是台灣飲食文學先驅，散文集「飲膳札記」記錄十九道菜，蘊藏文人風華與生活智慧。

米蘭昆德拉 94歲 生命中不能承受之輕

捷克裔作家米蘭昆德拉，以小說「生命中不能承受之輕」聞名國際。（路透）

憑一本「生命中不能承受之輕」，捷克裔法國籍作家米蘭昆德拉成為台灣五年級生共同記憶。他透過愛情故事，帶出對政治、文化、人類生命的省思與嘲諷，呼應台灣解嚴前後的威權結構，融入尼采「永劫回歸」思想，召喚讀者在虛無中積極思考人生。他因擔心數位世界「人們不再與周圍的人接觸」，一度拒絕出版電子書。

大江健三郎 88歲 日本戰後文學旗手

日本作家大江健三郎，將反核思想融入「洪水影響到我的靈魂」等文學作品中。（路透）

被稱為「日本戰後文學旗手」的大江健三郎，是繼川端康成後第二位獲諾貝爾文學獎的日本作家。大江廿三歲成為日本芥川文學獎最年輕得主，罹患先天性腦疾的兒子出生後，大江用私小說體裁寫成「個人的體驗」等作品，透過寫作了解兒子，也了解靈魂受困的自己，將自身特殊經驗化為人類普遍性，為日本私小說開創更多可能性。

坂本龍一 71歲 電影配樂大師

坂本龍一以「末代皇帝」電影配樂聞名，並拿下美國奧斯卡與葛萊美獎。（美聯社）

坂本龍一身兼作曲家、鋼琴家、歌手、唱片製作人與演員等多重身分，以細緻豐富的電影配樂如「俘虜」、「末代皇帝」、「神鬼獵人」等感動全世界，贏得「世界的坂本」封號。

他廿六歲加入「黃色魔術交響樂團」，對電子合成音樂有開創性的影響力，卅六歲憑「末代皇帝」配樂拿下奧斯卡金像獎最佳配樂與葛萊美獎，成為日本首位拿下美國兩大獎項的音樂人。

李玟 48歲 歌迷永懷月光愛人

動感天后李玟，在第53屆金馬獎頒獎典禮獻唱。本報資料照片

李玟因演唱臥虎藏龍主題曲「月光愛人」，成為首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華裔歌手，更被美國「時代」雜誌評為「華人之光」。但李玟人生並非一帆風順，父親在她出生前過世，媽媽辛苦養育三姊妹長大，九歲時舉家從香港移民到美國加州。為了養家，李玟不到廿歲便返港參加歌唱比賽，隨後在台灣正式出道，美式唱腔與前衛妝容令歌壇耳目一新。

一九九八年，李玟在快歌「Di Da Di」中，以火紅牛角頭造型熱歌勁舞，一炮而紅成為動感天后，她卻直到今年才坦承先天左腳有缺陷，多年來走路、跳舞多靠右腿支撐。舞台上的李玟永遠充滿正能量，憑驚人意志力撐住腳傷，以燦爛笑容和陽光歌聲留下無數完美演出，令歌迷無限懷念。

許博允 80歲 新象引進展演

新象基金會創辦人許博允，推動文化事業不遺餘力。本報資料照片

新象基金會創辦人許博允是非典型富三代，把一擲千金和瀟灑風流都揮灑在文化事業上。他建中畢業卻拒絕大學聯考，轉而學習作曲；成立「江浪樂集」作曲團體代表台灣遊走世界後，在一九八○年代兩廳院落成前，成立新象為台灣引進許多國際一流的表演與展覽，範圍擴及音樂、舞蹈、戲劇、繪畫、攝影、雕塑等，曾耗資數億請三大男高音來台開唱，打開台灣人眼界。

蕭言中 58歲 跨界漫畫才子

蕭言中一生熱情投入漫畫產業，曾說畢生夢想是把台灣打造成「漫畫之城」。本報資料照片

蕭言中與敖幼祥、朱德庸、蔡志忠並稱台灣漫畫的「四大才子」，廿歲的出道漫畫「童話短路」創下五十萬本銷售佳績，罹癌後仍堅定創作，於二○一七年創立「指劍畫派」結合中國武術與禪學，遠赴東京及巴黎展出，還收到法國總統馬克宏的祝賀信。他也跨界執導兒童劇場、主持旅遊節目、唱歌演戲，可說是台灣的文創先驅者。

施敏 87歲 半導體元件教父

中研院院士施敏的「半導體元件物理學」，堪稱半導體「聖經」。本報資料照片

中研院院士施敏被譽為「半導體元件物理界教父」，一九六七年與姜大元共同發明非揮發性記憶體，此發明衍生的快閃記憶體，廣泛用於手機、平板電腦、隨身碟、雲端運算等，改變人類生活，被認為是諾貝爾獎遺珠。他與台積電創辦人張忠謀是同門師兄弟，其研究與著作啟蒙無數人才，並在半導體業開創期提供重要建議，是台灣「護國神山」的重要奠基者。

季辛吉 100歲 美國外交家

美國前國務卿季辛吉，對美中台關係引響甚鉅。（美聯社）

美國前國務卿季辛吉，是過去半個世紀最有影響力、也最具爭議的美國外交家，被稱為「美國外交教父」。這位德國出生的猶太難民，除了促成美蘇限武談判、推動埃及和以色列第一份和平協議，也是促成華府與北京建交的重要推手，對美中台關係影響甚鉅。

他以秘密談判促成美越簽署和平協議，並終結美國在越南的戰爭，是史上最具爭議的諾貝爾和平獎得主。

沈呂巡 73歲 駐外護國格

前駐美代表沈呂巡直率敢言，廣受外交同仁敬重。本報資料照片

沈呂巡個性直率，有「沈大砲」之稱，是清末兩江總督沈葆楨六代孫，二○一五年任駐美代表時，於雙橡園舉行我與美斷交後首次升旗典禮。

沈呂巡的外交生涯長達卅五年，歐盟申根免簽、倫敦奧運出現中華民國國旗等外交成果都有其身影，廣受同仁敬重，更有人形容，「沈呂巡在哪裡，世界就在哪裡」。

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