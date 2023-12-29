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今年10檔金融股受委屈了！2024年第一金（2892）和它最有可能大漲

【尋找和平的關鍵】EP 13 領袖的眼光與氣度

聯合新聞網／ 台北訊

難得會對別人服氣的知名經濟學者、也是前監察院長王作榮先生，生前曾經形容：政府遷台後，擔任過中華民國總統的嚴家淦先生，是他遇見過的兩位最聰明的人之一，另外一位是台塑企業創辦人王永慶。

在嚴前總統逝世30周年的此刻，讓我們一起來回顧他對台灣財政與金融的貢獻！

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主持人高惠宇（右）訪問前行政院長陳冲（左）。
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