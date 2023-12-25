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農地種電、廢棄物濫倒 環團批台南屏東衛星變異點大增

聯合報／ 記者鄭惠仁劉星君／連線報導

近5年國土變異違規統計 製表／鄭惠仁
近5年國土變異違規統計 製表／鄭惠仁

兩縣市強調 合法數約占四、五成

屏東縣與台南市近五年衛星變異點監測通報數各高達九六七五與八七三七件，居全國前兩名，儘管兩縣市政府強調合法數量約占四、五成，但環團批評光電場無限制開發、廢棄物濫倒，及農地、魚塭開發等造成變異點數量大增，「太多不該開發的土地遭開發」。

變異點是指衛星拍攝土地現況前後期（一個月到兩個月內）有差異，內政部國土管理署透過衛星航拍地表變化，只要土地光譜顏色變化，有拍到變異就會通報地方政府。

國土管理署衛星變異點監測二○一九年至今累計通報案件，屏東、台南高居全國一、二名。台南市政府分析二○二一、二○二二年全國通報數都大增，台南在這兩年每年通報數也超過二六○○件，都是全國最多。市府積極查處下，今年通報量已降至一六二○件，較去年下降近四成，但環團認為，台南衛星變異點監測通報件數依舊居高不下。

台南社大研究員晁瑞光指出，前幾年通報件數增多，剛好是台南光電場設置高峰，許多農田、魚塭變成光電場，加上廢棄物亂倒情形嚴重，更有「北廢南倒」的情形發生，導致變異點暴增。

晁瑞光直言，毫無限制性開發又缺乏配套措施，各種後遺症發生，有魚塭填土做漁電共生，填的土卻有水泥塊，有的甚至回填不明灰碴類的非乾淨土，若數十年後不種電了，可再恢復生產嗎？在台南看到許多重劃區正辦理，大量綠地消失，過度開發讓節能減碳成空談。

晁瑞光說，許多農地甚至特農地都遭開發，「不應開發而被開發」，也沒恢復原狀，有的還合法化；網路上還可見教導農地變更非農地，以及社群充斥仲介農地投資等訊息，都可能是不當開發危機。

台南市地政局指出，台南八七三七件變異點就有四六八五件現勘為合法，衛星監測是依顏色、光譜來判定，犁田或改種作物都可能因顏色不同被認為是變異點。以光電場而言，搭建時會被判定是變異點，但因是核准設置屬於合法。

地政局發現，很多地主不了解或誤解法規，導致違規受罰，違規件數以農地非法建物最多，其次是亂鋪水泥，第三多則是堆置廢棄物及營建土石方。

屏東縣政府地政處長陳錦屏表示，屏東農地多，常見違規樣態最多是農地鋪水泥、搭鐵皮屋、貨櫃屋，甚至有些蓋起豪宅等，會加強宣導土地使用觀念。

台南 農地 屏東縣政府 廢棄物 種電 減碳

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