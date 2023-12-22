【尋找和平的關鍵】EP 12 探究一中的共識

1955年12月22日，台灣省軍鴿教養會北部分會會員周逸年所養的軍鴿獲得日本1955年國際親善軍鴿比賽大會國外組比賽冠軍，日本駐華大使館轉來該項國外組比賽冠軍獎狀一紙，及獎品日本七寶古瓷花瓶一隻，價值日幣10萬餘元，合當時的新台幣1萬元左右。周逸年的軍鴿參加日本國內組比賽的成績則為第8名，同時也由日本大使館轉來該項比賽獎狀一紙及獎品派克51型自來水筆一對，桌鑲一座，日式大型菸盒一對。

2023-12-22 09:00