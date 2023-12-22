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【尋找和平的關鍵】EP 12 探究一中的共識
已經離開政壇的前國民黨主席洪秀柱回顧從政生涯，曾經尷尬的「換柱」事件早已釋懷，念念不忘的仍是「一中」這個詞，該如何表達？她也曾害怕國民黨會「換侯」，如今，她盼望國民黨能重新執政，而且不再重男輕女！
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