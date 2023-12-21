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溫馨樂悠揚 迎向2024美好時光

聯合新聞網／ 台北訊

台灣厚道社會服務聯合會攜手聯合報系文化基金會，誠摯邀請您共襄盛舉，參與2024年1月公益音樂會，讓音樂的和諧旋律，為假日增添美好色彩，為新的一年開端、揭開溫馨樂章的序曲。

1月假日音樂會於每週六晚上7點至8點，在Hi-Q褐藻生活館舉行(台北市八德路四段123-1號)，1月6日視障創作歌手楊玉凡、13日半半音樂人生的吳博強、20日陽光女孩陳妍如、27日口琴王子黃沐桂，將以精彩樂音陪伴大家共度愉悅時光。

視障創作歌手楊玉凡自音樂中自信啟程。主辦單位／提供
視障創作歌手楊玉凡自音樂中自信啟程。主辦單位／提供
視障創作歌手楊玉凡，14歲因青光眼和高燒失明，卻在音樂的懷抱中發現生命的美好，從點字摸讀到盲用電腦，音樂成了她黑暗中的朋友，撫平她掉入黑暗世界的不安。玉凡的音樂旅程彷彿是一篇動人的樂章，分享她從音樂中找到的自信與勇氣，將溫暖和希望傳遞給每一位聽眾。

吳博強將分享一半一半的音樂人生經歷。主辦單位／提供
吳博強將分享一半一半的音樂人生經歷。主辦單位／提供
吳博強以獨特的音樂風格，分享他「一半一半」的多重人生經歷；儘管因罕見疾病成了半後天失明視障者，他在音樂舞台上的努力持續發光發熱，不僅是乙級按摩師，也是一位街頭藝人，榮獲多項歌唱比賽殊榮，他用心呈現充滿力量和感動的音樂故事：「一半一半的人生、才能調和出一杯屬於自己的特製One Shot」。

陳妍如融合古典、流行、爵士，營造全新音樂風貌。主辦單位／提供
陳妍如融合古典、流行、爵士，營造全新音樂風貌。主辦單位／提供
從小熱愛音樂的陳妍如，將古典音樂、流行音樂和爵士樂完美融合，營造出一種全新的音樂風貌，以特別的演出風格為聽眾帶來新奇的音樂體驗，她用音符串聯起視障者的音樂夢，為大家帶來一場感官的饗宴。

口琴王子黃沐桂以音符帶大家領略音樂之旅。主辦單位／提供
口琴王子黃沐桂以音符帶大家領略音樂之旅。主辦單位／提供
在台北啟明學校長大的黃沐桂，老師們的指導為他打造深厚的音樂基礎，另獲得口琴大師李讓老師的指導，以他精湛的半音階口琴演奏，贏得多項音樂大賽的冠軍；除了參與樂團，也是一位出色的街頭藝人，很樂意與大家分享對音樂的熱愛，用音符編織出獨特的音樂之旅。

對於這四位視障音樂工作者來說，人生也許並不完美，有了音樂的相伴與鼓勵，生活變得更美好，他們都希望能透過音符與大家交朋友，鼓勵更多需要幫助的人。

視障 人生 失明 街頭藝人 音樂會

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