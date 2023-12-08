卸下白袍JUST TRY！ 邱淑媞 推動全球公衛的女俠

多年來，台灣的國際處境艱難，在醫療與公共衛生的成就卻是全球有目共睹，這份榮耀來自許多人的努力，中華民國歷屆十大傑出女青年協會理事長邱淑媞正是其中的重量級人物。三十年來，從政府到學界、到民間，她致力推動公衛，也為台灣發聲，堅持把台灣推出去，讓國際看見台灣。

從臨床走向公衛

邱淑媞畢業於陽明大學醫學系，年輕時原是家庭醫學科醫師，但在榮總擔任住院醫師時，一頭栽進公衛的世界，她非常關注國際的醫學期刊，對各國公衛政策與預防醫學特別有興趣，後來攻讀台大公衛研究所，全心研究政策，想借鏡國際的經驗，結合台灣現況，把最好的在台灣實現。

從臨床醫師轉到公衛領域，無疑是選擇了一條寂寞的路，但她說：「很重要的事情，如果沒有人做，我願意去做。」

於是邱淑媞卸下白袍，從宜蘭縣的衛生所主任、衛生局長到台北市衛生局長，再到衛生福利部國民健康署署長，從社區著手，透過公部門的政策制訂與施行，推動健康社區、糖尿病共同照護、健康城市、高齡友善健康老化，實踐公共衛生的夢想。

這段期間，邱淑媞也不是關起門來只關心台灣的公衛，她認為台灣絕不能自外於國際，要積極參與國際事務，與各國交流，把台灣的成果介紹給國際，更要與國際合作，她說，「我們要去看國際怎麼做，借鏡國外的經驗，讓台灣更好。」

WHO官方網絡理事長 台灣第一人

2002年，在台北市衛生局長任內，邱淑媞推動健康城市、肥胖防治，積極主辦大型的國際研討會，與國際公衛大師合作。自衛生局長卸任後，她更積極思考如何讓台灣的健康促進與國際結合，於是在2006年推動成立健康促進醫院（簡稱HPH）台灣網絡，加入世界衛生組織（WHO）所成立的HPH國際網絡 (亦即WHO官方網絡)，成為其正式網絡會員之一，並協助一百多家台灣醫院通過認證，取得國際會員證書，與各國醫院進行交流。

「健康促進醫院」網絡的主要精神，是讓醫院除了傳統被動式的疾病治療之外，也要主動出擊、為民眾強化健康促進與預防，達到看病增健康的效益。因為公衛與預防醫學是每個人都需要卻忽略的，而臺灣民眾一年有九成以上會使用健保，當更多醫院診所一起加入健康促進的領域(例如推動生活習慣的衛教、疾病篩檢等)，就能形成綿密守護，接住每位國民，更有效的打造全民健康。

2010年任職國健局局長時，邱淑媞獲選為WHO HPH監理會的副主席 (相當於副理事長)、2012年獲選為主席(相當於理事長)，是台灣擔任世衛組織官方網絡主席的第一人，並在同年主辦該官方網絡第一次在歐洲以外辦理的年度國際研討會，創下該會與會人數、論文數與國家數的歷史最高。在臺灣以外各地舉辦的歷屆WHO HPH國際研討會，她也總是鼓勵台灣醫界積極參與，自2010起，臺灣在該國際研討會發表的論文數即長期名列前茅，2016卸任前達到454篇、報名人數佔研討會總數的一半，讓國際看見台灣的耀眼成果。邱淑媞擔任主席時，WHO HPH在全球共有一千多家會員，也創下該組織有史以來會員數最高的輝煌紀錄。

但是這樣還不夠，邱淑媞認為，健康促進醫院的成員是醫院，但健康促進的工作當然不限於醫院，其他還有社區、學校、職場、城市，以及健康不平等、各種防治政策等，是相當寬廣的專業領域，1986年起被稱為「新公共衛生」。WHO除了有自己成立的官方網絡，並就各公共衛生大大小小的業務項目，分別與專業或民間組織建立官方合作關係(需經執委會決議通過)，每個領域通常指定一個、兩個官方合作夥伴，目前共有218個，這些官方夥伴，就是各領域在全世界的山頭。在健康促進領域，WHO官方合作的學術組織就是國際健康促進暨教育聯盟（IUHPE），雙方合作已逾半世紀，當WHO要推動任何重大健康促進政策時，就會諮詢IUHPE的建議，並共同合作推動。

於是邱淑媞在國健局長任內，成功讓國健局加入了IUHPE，成為機構會員，而且不久後參選，經全球會員投票，於2013年當選為全球執委，並進一步在執委會當選為全球副理事長，當時是負責夥伴關係業務。連任至今已第四次當選執委，其中有兩屆當選全球副理事長 (第二次是2019年當選為負責培訓事務與健康促進專業認證的全球副理事長)。

用實力爭取台灣的尊嚴

然而，一如台灣長期在國際上的難題，台灣參與IUHPE也曾面臨政治力干擾。

「面對各種小動作，有些人會大張旗鼓的向大會抗議，用悲壯舉動，例如退出或高分貝動作上媒體，這樣，當事人自己或許成為英雄，但是，往往是一次式的激情，把臺灣對外的路又斷送一條。這對台灣真的好嗎？」邱淑媞認為，參與這些國際組織的目的，應該不是為了政治過招，而是基於大家是地球村公民，因為懷抱一些共同價值，而以專業去參與這些活動，與全球頂尖專家共同為人類的進步去付出，同時也能學習，這才是一種健康的態度，路也才走得遠。

因此她個人在各種場合若遇到對岸的人士，除非對方本身採敵對態度，否則都會保持專業上相互友善的互動。例如她曾在IUHPE舉辦的世界健康促進大會擔任學術委員會委員，在邀請審稿專家時，她持平把對岸一些學者也邀入亞洲專家群，並請他們幫助宣傳、投稿、與會；到了大會期間，對岸學界便有許多人到她主辦的場次聽演講、發問，大家交換慢性病防治心得。又如，在 WHO HPH國際網絡，她曾擔任監理會主席 (相當於理事長)，而且臺灣會員數是最多的，自然在該網絡深具影響力，但當對岸申請要加入時，臺灣並未加以排擠或阻撓，而是予以歡迎；當對岸邀她去分享經驗，她也盡量前往給予指導協助。她認為，大家為了民眾健康，交換經驗、擴大推廣，讓更多人因此受益，這才是國際參與的真諦。

2016年邱淑媞結束20多年的公職生涯，重回民間，仍以學者之姿活躍於國際公衛界，更因為多年來她代表台灣在健康促進領域的貢獻和努力，而被視為「大老」，她的意見和看法備受重視，也在許多不為人知的時刻，默默為台灣做了很多事。

例如，2018年IUHPE執委會委員(相當於理事)改選，邱淑媞參選，沒想到選票出來時，她所屬的TAIWAN被加上了「，CHINA」字樣，她非常驚訝，進一步發現官方網站有出現台灣的部分，突然都被加上了「，CHINA」。

第一時間她沒有動怒，而是冷靜思考如何化解，她堅信醫療與健康攸關人類的生命，必須和諧合作，於是連夜寫信詢問並與IUHPE的秘書長和理事長溝通，理性說明IUHPE應該盡量有更多的參與，台灣的國健署是政府組織，一向大力支持IUHPE業務與全球大會，且積極貢獻台灣的專業，如果名稱被大會這樣更改矮化，未來恐怕會無法再參與，勢將引發嚴重後果。

這封言詞懇切又理性正向的長信，打動了IUHPE秘書處，再加上他們考量台灣過去在IUHPE展現的實力，決定把「，CHINA」拿掉，但又考量中國大陸的反應，為避免紛擾，想出一個做法，就是把網站與爾後文件中有關人員所屬地點的資訊，從過去寫國家名，全部改用城市名代替，例如在執委會委員名單，邱淑媞的所在地加註的是TAIPEI，而來自美國的委員，其組織是在紐約，就寫NEW YORK。

這項提案獲得全球執委會與六大區域理事長的支持，順利通過，幾乎沒有任何討論，即使有些委員所在的城市未必是那麼家喻戶曉的地方，也沒有人提出異議，大家就這樣，全部樂意配合一起更改，以行動支持讓臺灣能繼續參與全球健康促進工作，與大家攜手共同精進，也持續貢獻力量。

為防疫 國際發聲不缺席

這幾年，COVID-19 襲捲全球，國際公衛與醫療機構全員啟動，許多重量級的公衛團體與組織都找上了邱淑媞，例如，2020年國際醫院聯盟後新冠醫療改革委員會邀她擔任委員，並在該年世界醫院大會中，主持關於後新冠變革的論壇，也參與籌劃其成果報告—「建立新常態：治理COVID-19疫情中的變革」，她推薦臺灣好的做法，讓全民健保的雲端資料查詢系統與臺北市立聯合醫院的院內感控動線管理，雙雙獲選全球防疫卓越案例，列入報告中。而在全球防疫卓越貢獻醫院選拔時，她又鼓勵臺灣的院所送件，結果，在全球103家獲選名單中，臺灣即佔了三家—振興醫院、安泰醫院與洪德仁診所，且為全球唯一有診所入選者，使臺灣醫界在防疫的卓越表現被世界看見。

邱淑媞同時應邀擔任「世界衛生網絡」的國際專家，參與全球防疫倡議、經驗交流，並共同撰寫全球防疫聲明、發表於2021年《刺胳針》醫學期刊。同年7月，英國首相強生有意推出「自由日」，全面取消防疫限制，英國新冠獨立專家委員會舉行緊急國際記者會表達強烈反對，邀請的10位全球專家中，正包括了邱淑媞；她指出英國疫情正高，不應雨天收傘，尤其對當時尚無疫苗可打的小朋友更是有長新冠的風險，獲國際媒體廣泛報導，也被英國醫學會期刊列入其報導中。其後，她應邀參與研擬「終止新冠公衛威脅之跨國共識」，是40位核心作者之一，該共識獲112國、386位專家共同參與，於2023年11月發表在自然(Nature)期刊，一周就獲超過12萬人次閱覽。

細數這些經歷與過程，邱淑媞的語氣中雖有淡淡的驕傲，更多的卻是對國家的關心，對社會的憂心。她說，在紛亂的世局中，身為知識分子，有責任為世界、為人類多盡一分心力，如今做這些雖沒有任何薪水，但她甘之如飴，因為守護人類的健康，是她想用一生堅守的核心價值，能多做一點事就很開心。

JUST TRY！ 無需性別框架

邱淑媞也很慶幸自己雖身為女性，卻從不因為性別而為自己設限，即使曾因性別而遭受過不友善的對待或是阻礙，但從未澆熄她前進的熱情。她說：「Just try！你就是去try，就是去做，去追尋夢想，不要理會那些雜音，Just do it！結果都比你預期的還要好！」

邱淑媞笑著說，就像她，遇到了許多比自己所能夢想還要好的事，她隨口舉例：「本來只是去聯合國氣候變遷大會辦一場活動，卻被邀請去會前會演講，然後就被力邀出席大會正式記者會，我旁邊坐的是WHO環境與健康處的處長和美國前副總統高爾基金會的副董事長。那根本是從來沒想像過的，但，去嘗試了，結果它就是發生了！」

邱淑媞也建議，在孩子成長的過程中，身邊的大人們要把孩子當做一個「人」， 而非刻意去區分性別，無需給予性別的框架，不必認為男生就要怎樣，女生又要怎樣，以致男生背著包袱成長，女孩被過度保護和限制，「讓他自由長成任何一個他可能的樣子，讓他的內在自我，自由自在的長大。」

話聲甫落，她又忙著滑開手機查看行程和資料，公衛組織的邀約不斷，國際期刊的邀稿仍多，她揮一揮手，大笑著趕赴下一場旅程，俠女般的腳步爽颯，知識份子的熱力還在燃燒。

邱淑媞神情颯爽地分享過去經歷，從不因為性別而為自己設限，Just try！

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