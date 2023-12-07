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缺蛋缺電缺工更缺安全感 「缺」字獲選台灣2023代表字

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缺蛋缺電缺工更缺安全感 「缺」字獲選台灣2023代表字

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「缺蛋」是台灣今年最有感的民生與政治議題。本報資料照片
「缺蛋」是台灣今年最有感的民生與政治議題。本報資料照片

從缺水、缺電、缺口罩、缺疫苗、缺快篩.....到今年的缺工缺蛋，台灣民眾最缺的其實是安全感？「台灣2023代表字大選」票選結果今天公布，「缺」在58個候選字中以8565票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。第二名則是拿到6433票的「蛋」字。前兩名加起來剛好是「缺蛋」，準確地呼應今年從台灣人日常生活一路延燒到政治的蛋荒議題。第三名「詐」則拿到4662票。

票選第1到第12名的2023年度代表字，依序為缺、蛋、詐、困、盪、亂、轉、茫、變、盼、穩、生。

「缺」字的推薦人是桃園市長張善政。他的推薦理由是:房價攀升、有感通膨，讓人民荷包縮水；農業機關失職，長期缺蛋、蛋價高漲，還險釀食安危機；企業界憂心電力匱乏，影響投資信心；工安意外頻出、屏東工廠大火，更讓民眾缺乏安全感。

「蛋」字的推薦人是監察院前院長、台北市無子西瓜社會福利基金會創辦人王建煊。但他推薦「蛋」字的理由並非蛋荒、蛋價，而是因為「混蛋、完蛋、不下蛋」，犀利而幽默。「政治混蛋太多，台灣完蛋；年輕糊塗蛋影響選票，政治完蛋；貪汙處處，清廉政治完蛋；少子化，大家不下蛋；大學生品質低劣，台灣未來完蛋。」

第三名「詐」字是台灣大總經理林之晨推薦。他指出，疫情強迫數位化，也讓疫後社會成為詐騙溫床，國人去年因詐騙財損近70億元，政府與民間攜手全力阻詐，但暗黑手法日新月異，革命尚未成功，來年繼續奮戰。

「台灣2023代表字大選」由中國信託文教基金會與聯合報合辦，邀來各界名人專家與達人推薦58個代表字，從11 月 10 日至 12 月 05日，累積25天民眾選票65043張。

台灣年度代表字大選活動，已邁入第16年，年年獲得國人熱烈參與和電子媒體的關注，從2008年的「亂」、2009年的「盼」、2010年的「淡」、2011年的「讚」、2012年的「憂」、2013年的「假」、 2014年的「黑」、2015年的「換」、2016年的「苦」到2017年的「茫 」、2018年的「翻」、2019年的「亂」、2020年的「疫」、2021年的「宅」、2022年的「漲」，以及今年的「缺」，每個字都刻畫了當年的社會意向與民眾想法。

「台灣2023代表字大選」票選結果今天公布，「缺」在58個候選字中以8565票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。圖片取自代表字網站
「台灣2023代表字大選」票選結果今天公布，「缺」在58個候選字中以8565票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。圖片取自代表字網站

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