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2023台灣代表字出爐 馮寄台：大巨蛋開幕「蛋」就會翻身

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中國信託文教基金會董事長馮寄台（左二）、聯合報總編輯范凌嘉（右二）、台灣最速男楊俊瀚（右一）在律師鄧傑（左一）見證下，揭曉「台灣2023代表字大選」結果「缺」。記者曾吉松／攝影
中國信託文教基金會董事長馮寄台（左二）、聯合報總編輯范凌嘉（右二）、台灣最速男楊俊瀚（右一）在律師鄧傑（左一）見證下，揭曉「台灣2023代表字大選」結果「缺」。記者曾吉松／攝影

「台灣2023代表字大選」下午舉行公布記者會，「缺」在58個候選字中以8565票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字，第二名則是「蛋」字。中國信託文教基金會董事長馮寄台幽默表示，此一票選若延後等到大巨蛋開幕舉行，「蛋」字就會迎頭趕上「缺」。聯合報總編輯范凌嘉認為，今年參加票選的讀者「很接地氣」，精準總結了2023年。擔綱揭曉此字的「台灣最速男」楊俊瀚表示，在年底揭曉「缺」這個字，代表台灣人有足夠的信心去面對新的一年。

馮寄台推薦的是拿到第四名的「困」字。但他看到結果之後，認為「缺」更能代表今年的情況。他指出，如果票選延後一個月、等大巨蛋開幕之後再做調查，第二名的「蛋」字可能就會迎頭趕上「缺」，成為今年的代表字。因為在大巨蛋舉行的第一場比賽，中華隊就以4:0打敗南韓，「蛋」字很可能就從「缺蛋」的負面意義翻轉為正面價值，而對「蛋」持正反兩種不同意見的讀者都會投「蛋」。

聯合報總編輯范凌嘉表示，今年選出「缺」這個字，證明聯合報讀者真的很接地氣，新聞掌握非常到位，精準總結了2023年。疫情前工商界憂心「五缺」問題，包括缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，希望政府修改法令，解決工商界的困境。但進入疫情時期，大家才發現不只「五缺」，還缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺抗病毒藥物，「雖然政府強調超前部署，但與民眾的感覺有很大一段距離。」

今年好不容易等到疫後復甦，但市場開始缺蛋。從農曆年後開始，包括抗生素、抗凝血劑、降血壓藥、退燒糖漿等藥物出現缺貨現象，部分藥品甚至完全斷貨。有人形容，「缺蛋令人煩，但缺藥要人命」，基層診所也不斷呼籲，盼政府正視問題。

范凌嘉表示，為了解決蛋荒，政府引進進口雞蛋，卻製造了更多問題，滯銷、過期的雞蛋成為燙手山芋。今年代表字第二名就是「蛋」，可見雞蛋確實是大家心中的痛。

除了缺蛋、缺藥之外，今年因為物價上漲，錢變薄了，讓大家感覺「缺錢」。再加上房貸負擔率、房貸所得比兩個指標，雙雙創下歷史新高，房子更難買了，很多年輕人「缺房」。缺錢、缺房的結果，結婚變得不容易，生小孩更需要勇氣，久而久之，就成為嚴重的國安問題。再過一個多月就要總統立委大選。范凌嘉希望參選人都能聽到民眾的心聲，提出解決之道，「千萬不要抱殘守缺、因循守舊；希望明年不要再少一缺二，人人豐衣足食，迎來完美無缺的一年。」

楊俊瀚則表示，選出「缺」這個字，代表大家知道缺了什麼、明白問題所在。如今要做的就是想辦法解決困境，「努力轉變人生、讓社會愈來愈好」。

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「台灣最速男」楊俊瀚揮毫揭曉「台灣2023代表字大選」結果，「缺」在58個候選字中以8565票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。記者曾吉松／攝影
「台灣最速男」楊俊瀚揮毫揭曉「台灣2023代表字大選」結果，「缺」在58個候選字中以8565票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。記者曾吉松／攝影
「台灣最速男」楊俊瀚揮毫揭曉「台灣2023代表字大選」結果，「缺」在58個候選字中以8565票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。記者曾吉松／攝影。記者曾吉松／攝影
「台灣最速男」楊俊瀚揮毫揭曉「台灣2023代表字大選」結果，「缺」在58個候選字中以8565票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。記者曾吉松／攝影。記者曾吉松／攝影

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