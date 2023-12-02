2023退休力論壇／住院5天體力不如前 林頌凱：快存肌本

許多人認為，退休力5大要素中，以健康最為重要，對於聯新國際醫院運動醫學中心主任林頌凱來說，可是有著深刻體悟，在今年5月新冠確診，病情嚴重，住院5天，因長時間臥床，肌肉組織明顯減少，迄今已近半年，體力大不如前。他在聯合報「退休力論壇」分享親身經驗，希望國人重視肌肉力，年輕人開始存肌肉本。

林頌凱表示，英國女王伊莉莎白二世以96高齡辭世，辭世前兩天仍接見英國新任首相特拉斯，等於生前只臥床一、兩天，健康、活躍至人生最後一刻。相較之下，但台灣民眾臨終臥床時間卻長達8.04年，如何不拖累家人，讓自己好走，已成為退休準備工程中最重要的一環。

林頌凱在退休力論壇中，發表「健康肌力：和痠痛說 byebye！科技如何輔助健康 」專題演說，他指出，老年人衰弱是一種狀態，而非疾病，但卻可能導致失能、骨折，甚至入住養護機構。

臨床顯示，肌肉流失、牙口不好、營養不良、骨鬆、憂鬱症都屬於老化衰弱，與其他國家相較，國人老化速度明顯，一項研究顯示，65歲以上長者骨鬆骨折風險竟達81%。

林頌凱強調，「肌肉力、骨骼力、神經力為健康力三大組合」，其中以肌肉力最容易被忽略，一旦肌少症，肌肉組織偏少，容易跌倒，還可能眾病纏身，因此，年輕時必須多存肌肉力。

「走路、散步等有氧運動是無法長肌肉的。」林頌凱指出，許多老人家每天走一萬步，自認運動量足夠，但一不小心就摔跤，原因就在於肌肉量不足。如果想維持或增加肌肉量，必須透過重訓，並達到累喘等狀態。

目前可透過「姿勢分析儀」、「智能重訓」、「穿戴式裝置」等科技，瞭解身體機能，檢測肌力，讓醫師、物理治療師等專業人員開出最佳運動處方，提升效能，並持續追蹤，減少受傷機率。

林頌凱強調，藉由運動醫學、復健醫學可讓中老年人「不痛、能動」，建議年長者如有病痛，身體痠痛，就應該積極就醫，找出病因，對症下藥，並在專家評估下，做正確運動，維持並增加肌肉量，減少衰老危機。

商品推薦