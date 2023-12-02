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2023退休力論壇／中高齡入職場帶更多價值 統一超經理：產生「三心高人」效應

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北即時報導
統一超商人力招募經理林宸碩參加聯合報、元氣網舉辦的「2023退休力論壇-以防萬一，活到一百歲」論壇，針對「如何達成友善全齡管理職場環境」議題進行分享。記者曾原信／攝影
統一超商人力招募經理林宸碩參加聯合報、元氣網舉辦的「2023退休力論壇-以防萬一，活到一百歲」論壇，針對「如何達成友善全齡管理職場環境」議題進行分享。記者曾原信／攝影

中、高齡族群進入職場，好處多多！統一超商人力招募經理林宸碩參加聯合報、元氣網舉辦的「2023退休力論壇-以防萬一，活到一百歲」論壇中分享道，他在執行該公司「樂齡專案」，鼓勵全台7-11門市多雇用中高齡店員時觀察到，中、高齡族群若進入職場，可幫助「防大腦老化、失智」、「防退休金不夠」、「防無聊」，也可「防缺工」，無論對高齡者本身、對整體就業市場，都能帶來更多不同好處、價值。

林宸碩表示，在2018年12月該公司推行樂齡專案時，許多店家招募新進人員，還是以年輕人為主，但透過樂齡專案，希望可以開啟另一個人力資源市場。

經過兩年的努力，林宸碩也觀察到，45歲以上中、高齡族群進入職場，可以產生「三心高人」正面效應，所謂三心是指中、高齡族群往往比較有「耐心」、「同理心」，也常對客人「主動關心」，且「穩定性高」，不少更是「銷售達人」。

林宸碩舉例，曾有超商店長分享，有一名中高齡女性店員很會賣東西，曾一個月賣出七十多台氣炸鍋，銷售數量之高，令人印象深刻，詢問之後才了解，這名女性店員有在經營社區媽媽群組，她常使用氣炸鍋烹煮超商冷凍食品，也常分享使用心得，因此吸引許多社區媽媽的注意。

對於「如何創造對中、高齡族群更友善的職場環境？」議題，林宸碩認為，針對中、高齡族群，可進行職務再設計，且工作時間也可控制在4到6小時，擬定學習計畫表時，也可從簡單、單純項目開始，再進階到複雜項目。在統一超商收銀櫃台，也有設減壓墊，當店員需要久站，膝蓋也比較不會痛。

其他像逐步引入自助收銀機、AI導入ibon多功能事務機等，都是很友善的設計。期待更多中、高齡族群加入職場行列，也希望雇主、店長可以多給中、高齡族群一點機會，讓職場環境共榮、共好，市場缺工問題也可大幅改善。

職場 超商 中高齡

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