卓越新聞獎 聯合報奪下3大獎

卓越新聞獎昨天揭曉，聯合報系以「致命四十秒！煞不住的中捷列車」、「記錄歷史性一刻 裴洛西專機降落台灣」、「九十九vs.一的戰爭：ＣＯＰ27直擊與台灣生存解析」報導獲得三項大獎。

聯合報都會地方中心採訪團隊以「致命四十秒！煞不住的中捷列車」報導，摘下平面及網路文字類突發新聞獎；另外，攝影記者高彬原以「記錄歷史性一刻 裴洛西專機降落台灣」，獲單張新聞攝影獎。聯合報與願景工程基金會合作，以「九十九vs.一的戰爭：ＣＯＰ27直擊與台灣生存解析」報導，摘下國際新聞獎。

卓新獎其他得獎名單包括鏡週刊「殺害二個小孩之前—單親媽媽殺子案」特寫新聞獎、商業周刊「德國氫火車上路 氫氣時代崛起」解釋報導獎、報導者「垃圾黑市錢與權：一條事業廢棄物犯罪鏈的生成」調查報導獎等。

此外，一一二年度消費者權益報導獎，經濟日報以「搶救數位金融弱勢」奪平面及網路文字類專題報導獎優勝。聯合報則以「你買的有機蛋是真有機？要符合規定不容易，全台僅二家獲政府認證」、「旅宿地雷／醒來四周變汪洋、愛車泡水…你住進非法旅宿了嗎？」拿下平面及網路文字類即時報導獎佳作。

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