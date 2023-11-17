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孫翠鳳的母親辭世享嵩壽100歲 發文悼念：「阿母 跟著菩薩走好」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明華園當家小生孫翠鳳（左）發文悼念母親孫陳玉桂（右），圖為兩人2015年出席「佛誕祈福會及孝親感恩音樂會」，一同登台演唱《鳥仔展翅》。本報資料照片
明華園當家小生孫翠鳳（左）發文悼念母親孫陳玉桂（右），圖為兩人2015年出席「佛誕祈福會及孝親感恩音樂會」，一同登台演唱《鳥仔展翅》。本報資料照片

知名歌仔戲團「明華園總團」首席台柱孫翠鳳，今天透過個人臉書發布她今年滿百歲的母親今天上午過世的消息。孫翠鳳表示，「縱使已經有所準備，依然沉重不捨，但終於沒有病痛了，『阿母，跟著菩薩走好』」。

該篇文章由孫翠鳳的女兒、明華園總團執行長陳昭賢代筆。孫翠鳳表示，這兩天精神耗損稍大，今年剛滿100歲的母親，一直都非常健朗，這幾天因為感冒進了醫院，很快診斷是肺炎，「今天早上離開我們了」。

孫翠鳳表示，她從小看母親辛苦的帶大一家大小，縱使已經有心理準備，依然沉重不捨，但終於沒有病痛了，「阿母，跟著菩薩走好」。網友紛紛留言悼念，盼孫翠鳳節哀、保重身體。

明華園 孫翠鳳

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