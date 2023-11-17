聽新聞
test
0:00 / 0:00
孫翠鳳的母親辭世享嵩壽100歲 發文悼念：「阿母 跟著菩薩走好」
知名歌仔戲團「明華園總團」首席台柱孫翠鳳，今天透過個人臉書發布她今年滿百歲的母親今天上午過世的消息。孫翠鳳表示，「縱使已經有所準備，依然沉重不捨，但終於沒有病痛了，『阿母，跟著菩薩走好』」。
該篇文章由孫翠鳳的女兒、明華園總團執行長陳昭賢代筆。孫翠鳳表示，這兩天精神耗損稍大，今年剛滿100歲的母親，一直都非常健朗，這幾天因為感冒進了醫院，很快診斷是肺炎，「今天早上離開我們了」。
孫翠鳳表示，她從小看母親辛苦的帶大一家大小，縱使已經有心理準備，依然沉重不捨，但終於沒有病痛了，「阿母，跟著菩薩走好」。網友紛紛留言悼念，盼孫翠鳳節哀、保重身體。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言