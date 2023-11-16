【尋找和平的關鍵】EP.07 平安幸福照五洲

•美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平15日上午在舊金山灣區的費羅麗莊園（Filoliestate）會晤，白宮表示，拜習就台灣議題充分討論。習近平在會中否認有對台灣動武的計畫，拜登也要求習近平尊重台灣選舉。 拜習去年11月在印尼峇里島，趁著參加20國集團（G20）領袖會議時，舉行元首級首次面對面峰會。這是兩人第二次的元首峰會，也是習近平六年來首度訪美。 根據白宮隨行記者轉述，白宮資深官員表示，拜習就台灣議題實質交換意見，「我認為習主席很清楚地表明他一直以來的憂慮，（習）也強調這（台灣議題）是美中關係中最重大、最具潛在危險的議題。」拜登清楚表示，美國的長期立場是決心維持台海的和平與穩定，美國相信現狀，並要求中方尊重台灣的選舉過程。習近平回應指，「和平固然很棒，但有些時候我們需要尋求更廣泛的解決方式。」習近平在會中提到，美國有報導說解放軍打算在2027年或2035年動武，他稱沒有這項計畫，「沒有人跟我說這件事。」

2023-11-16 12:43