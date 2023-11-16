【尋找和平的關鍵】EP.07 平安幸福照五洲
受到全球華人敬重的佛光山開山始祖星雲大師2023年2月圓寂，享年97歲。大師生前最後的歲月中，有很多的憂心，除了台灣社會內部不斷升高的分歧和爭議，他更關心的是:兩岸關係發展中出現的阻礙與暗流。星雲大師在2013發表了一篇「真誠的告白──我最後的囑咐」文章。他說，他最憂心的不再是人間佛教的發展，而是兩岸間至今還看不到的和平希望。他說:「問我一生何所求，平安幸福照五洲。」讓兩岸人民共同擁有「和平幸福」。正是這位宗教大師一生的追求！
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