i僑卡發卡量偏低？徐佳青：目標3年發卡20萬張

風景宜人的花東地區，悠閒慢活的步調療癒人心，每年10月底又到了秋季稻米成熟時，金黃稻穗隨風搖曳的美景令人驚豔，尤其伯朗大道周邊以萬畝良田完全沒有一支電桿蔚為美景，加上遠處的海岸山脈山嵐圍繞，景色浪漫超療癒，也吸引絡繹不絕的遊客前來小旅行，感受都市裡沒有的田野風情。

2023-11-15 11:00