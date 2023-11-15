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i僑卡發卡量偏低？徐佳青：目標3年發卡20萬張

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
僑委會主委徐佳青表示，僑委會預計花3年的時間，目標達成20萬張「i僑卡」的發卡量。圖為金山灣區僑教中心舉行「i僑卡」的推廣會。（金山灣區僑教中心提供）
僑委會主委徐佳青表示，僑委會預計花3年的時間，目標達成20萬張「i僑卡」的發卡量。圖為金山灣區僑教中心舉行「i僑卡」的推廣會。（金山灣區僑教中心提供）

僑委會去年9月升級原僑胞卡，命名為「i僑卡」，加入智慧功能，經過一年時間，發卡量只有第一代僑胞卡的一半。僑委會委員長徐佳青表示，僑委會預計花三年時間，目標達成20萬張i僑卡的發卡數量。

立法院外交國防委員會今天審查僑委會預算，國民黨立委楊瓊瓔質詢，僑委會把僑胞卡升級成i僑卡，截至今年8月底，發卡數量僅4萬餘張，不但不到原來僑胞卡四成，僅占海外僑胞總數的2.05%，徐佳青是否滿意這樣的成果。

徐佳青表示，不能說滿意，但i僑卡自去年10月上線，截至今年10月為止，發卡量超過5萬張，她沒有想要僑民全面辦理i僑卡，台灣的海外移民人口約為208萬人，其中有僑務需求約為十分之一，現在i僑卡的發卡量目標，是達到海外僑胞總人口的一成，即20萬張。

徐佳青說，預計要花三年的時間達標，未來加強宣傳，發卡的速度會愈來愈快。

僑委會 徐佳青 移民

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