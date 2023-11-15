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典試法修正三讀 典試委員舞弊 考選部可求償

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北報導

立法院昨天三讀通過「典試法」第卅一條修正條文，規定典試委員、閱卷委員、命題委員、審查委員等不得徇私舞弊、洩漏試題、潛通關節，若違反規定致考選事務費用增加，考選部有求償的權利。

考試院書面報告指出，國家考試洩題舞弊事件嚴重斲傷國家考試公平性與公信力，也影響機關人事正常運作，為提高法律規範強度，增加對違法舞弊人員咎責機制，以嚇阻並防杜類似案件再度發生，此次修法增列觸犯刑法者加重其刑至二分之一的規定。

考試院指出，若有洩題等舞弊行為導致考試結果不正確，以致重啟考試，費用不應由公帑支應，因此修法新增求償權規定，要求違法失職者擔負損害賠償的責任。

立法院昨天也三讀通過「公務人員考試法」第廿條及「專門職業及技術人員考試法」第十七條修正條文，規定公務人員各種考試榜示後，若發現有洩題或舞弊的情事，導致考試發生不正確結果，無法判定全部或部分應考人應否錄取時，由考選部報請考試院撤銷全部或部分應考人的考試不錄取、錄取或考試及格資格，並得就全部或部分應考人，將重新辦理涉及洩題或舞弊科目的考試。

考試院 立法院 機制

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