邁向平等 慈濟論壇探討全球青年貧窮、所得分配兩極難題

青年貧窮、所得分配貧富兩極化是當前全球各地皆面臨的問題，第八屆慈濟論壇日前在台北新店靜思堂舉行，以「邁向平等新世代」為題，直指我們當前面臨的險境。以色列國際人道組織全球執行長約坦．波利澤（Yotam Polizer）排除萬難透過現場連線，他曾參與敘利亞難民援救、成功協助受迫害的阿富汗人權鬥士離境，並與慈濟基金會合作協助烏克蘭難民，但10月7日發生的以巴戰火，卻讓他震驚到一時反應不過來。

開幕式中，慈濟靜思精舍德丰曼師父代表證嚴法師致詞，「眾生平等、萬物有靈，我們應透徹地了解人人平等並善待一切眾生、這是佛陀指引我們的方向，也是我們要前往精進的菩薩道。」

論壇合辦單位之一、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新指出，聯合國17項永續發展目標，有2項就是平等的追求，即使社會轉型，也要不忘平等原則，沒有平等，社會就不會和平。

慈濟基金會執行長顏博文致詞時強調，今日的危機就是明日的災難，忽略當前危機，未來就會有大災難。聯合國第10項永續指標「降低不平等」，正是本屆論題主軸，請大家思考，假設有10個人住在100坪的房子，其中1人占用了76坪，其他9個人只能使用24坪，這樣的不平等，就如同當前社會財富不均。

首場專題演說，由柏克萊大學企業創新中心執行主任所羅門．達爾文（Solomon Darwin）主講，他指出，當前企業生產的多數商品，販售對象都以富人為思考，忽略全球60億貧窮人口。他表示，企業若想永續發展，知識必須分享，且確保創造出知識能夠持續流動、廣泛分享的制度和環境，如此企業才有永續發展的可能；也唯有如此，企業的成果才能與更多人分享，創造出平等的可能。

達爾文以電晶體技術為例，二次大戰後經由SONY公司進一步發展，應用到收音機製作，讓全世界訊息可經由收音機傳送到各地，這就是最好的分享，同時也擴大了公司的獲利；他也以自己在印度為窮人打造智慧村的經驗為例，引進科技公司資源到印度村落，提供村民技術、發想機會，創造產品，成功改善生活。

經由實證觀察指出，達爾文表示，要消弭不平等，除了創造知識分享與流通的環境，人們必須將財富的金字塔倒轉過來，讓財富、資源與底層多數人分享。並且建立「立方體社會」，創造出有良好關係、有意義的、穩定的、人人能夠成長、有所貢獻、多樣的社會。

不平等現象在世界各地無處不在，但沒有甚麼比得上手無寸鐵的人民無辜遭受戰火襲擊，來得讓人痛心。以色列國際人道組織全球執行長約坦．波利澤（Yotam Polizer）與現場連線，讓現場聽眾了解以巴戰火下，身為援助團隊所感到的痛楚。

約坦．波利澤有一位不斷為以巴衝突爭取和平而努力的朋友，也在這場衝突中遭受綁架喪生；他也透過網路讓我們看到，戰火中倖存孩子所畫的圖畫：黑色火焰、紅色血跡、拿刀的恐怖分子、被殺的村民，約坦．波利澤告訴我們，他們援助了60個國家，卻萬萬沒想到，自己國家境內也爆發了這麼可怕的戰爭和屠殺。

以巴持續的戰火讓數以萬計的無辜人民喪生、失去家園，他們不分宗教地為孩童設立兒童安全避難空間，而孩子卻告訴他：「沒有一個地方是安全的」。

約坦．波利澤沉痛地呼籲世人，世界正在經歷相當艱困的時刻，現在，烏克蘭、阿富汗、莫三比克、獅子山共和國，都還在經歷著戰爭，我們不能遺忘他們，而且我們應該積極建立一個可以平等相處、互相溝通的橋樑，消除因種族、宗教之別，所產生的仇恨，否則，衝突與災難永遠無法平息。

在台灣，目不平等的社會現象也越來越深刻，表現在勞動環境、財富分配、青年貧窮、居住不平等。政大勞工所劉梅君從人民所得稅的繳納、勞動環境中CEO與底層勞工所得的天差地遠，檢視台灣社會的不平等現況。

她指出，根據勞動基金會統計，台灣月薪所得3萬6千元的人口逾51%、20歲到24歲平均工資不到3萬元，台灣到底是「真缺工」還是「缺奴工」，劉梅君都做了最中肯的分析。

對於普遍的青年貧窮問題，戴伯芬則指出背後的制度問題，他認為，青年貧窮根源於學歷通膨、非典雇用制度，高房貸困境背後，存在著政府不去處理現有的兩百多萬空屋，卻一再透過公共政策鼓勵都更，坐視房價居高不下，這些制度上的缺陷，都加深、惡化了青年的貧窮。

面對氣候危機、淨零碳排目標，除了政策與產業的配合，生活的態度和習慣也必須改變，台灣氣候聯盟秘書長彭啟明指出，儘管蔬食可以幫助大量減碳，但國人食肉總量逐年增高，高居世界前33名。且愈富者，食肉量就愈高，就暖化問題而言，這也是不平等的問題之一。

如何建立平等社會？除了領導人、社會制度、還可以仰賴哪些力量？香港理工大學李鎮邦回溯慈濟基金會所做的努力，他指出，慈濟所做的不是激進的社會革命，但實踐華人傳統價值觀，當人富有了，就要有義務協助社會中辛苦生活的窮人。

慈濟基金會也就濟世與人文利他、國際化研究、女性化領導力等做出精彩分享。慈濟基金會慈發處主任呂芳川分享慈濟對於無家者的關懷與扶助、文史處主任賴睿伶則就慈濟基金會在128個國家開展慈善活動，指出成功的關鍵因素。

慈濟基金會副執行長、哈佛大學FAS CAMLab特聘學者何日生，以「圓形組織的平等與創新」發表專題演說，提出圓形組織運作以慈濟志工運作為雛形，慈濟志工之所能夠成功快速投入賑災行動，體現的就是以愛為信念核心、人人共責、人人都可以是中心點的圓形組織運作模式。

為期兩天的論壇，來自台灣各領域與國際學者與專家逾五十位，在兩天進行5場演說、6場專題研討會、4場慈濟主題論壇、5場青年論壇，總計發表了35篇論文，圍繞當前台灣與世界的不平等處境，就勞動、所得分配、青年貧窮、糧食、永續農業、綠色能源與公正轉型、現行組織治理等議題進行分析闡述並尋找解方。

受邀專家包括柏克萊大學企業創新中心執行主任所羅門．達爾文（Solomon Darwin）、以色列國際人道組織全球執行長約坦．波利澤（Yotam Polizer）、東吳大學法學院教授李念祖、中央大學土木系榮譽教授蔣偉寧、政大公行系特聘教授江明修、政大勞工研究所教授劉梅君、輔大社會系教授戴柏芬、台大社會系教授黃克先、香港理工大學助理教授李鎮邦、慢島生活公司負責人賴青松等，分享最新實證研究、論文、提出觀點與方法。

包括線上觀看網路直播，逾萬人參與盛會，論於十一月十二日閉幕，開幕式受邀發表演說的所羅門．達爾文代表柏克萊大學企業創新中心與慈濟科技大學、慈濟慈善基金會簽訂合作備忘錄，雙方將合作進行課程合作，期盼知識創新分享能從教育，扎根做起。

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