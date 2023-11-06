我們被盜了！嚴正聲明 聯合報退休力論壇報名在這裡

聯合報將於十二月二日舉辦「以防萬一，活到100歲」2023年退休力論壇，目前報名作業中。但有不肖人士盗用論壇圖片與文宣資訊，意圖請大家加入不明群組，聯合報已採取法律行動。在此也嚴正呼籲，退休力論壇與主辦單位僅成立「退休練習生：我的5力之道」臉書社團，並未成立其他群組，民眾切勿加入不明群組，以免遭詐騙上當。

不肖人士透過假造政大教授王儷玲臉書，發布成立退休力協助群組。王儷玲表示，多次遭不肖人士造假與盗用照片，已公開澄清，並未成立臉書社團或群組，請大家不要受騙。

關渡醫院院長陳亮恭、台北榮總退休醫師、作家劉秀枝也一同呼籲，歡迎大家報名參加「以防萬一，活到100歲」2023年退休力論壇，但千萬不要加入不明群組。

「以防萬一，活到100歲」2023年退休力論壇由聯合報舉辦，將於十二月二日（周六）在中油大樓國光廳（台北市信義區松仁路3號０舉行，現場請到明星講師陣容，幫您翻轉全新退休準備觀念。

【勞退教母】前金管會主委、政治大學金融科技研究中心主任 王儷玲

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•洽詢電話：02-8692-5588轉5616、2070

•唯一官方報名網址：

https://tickets.udnfunlife.com/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=P0B5O9AG

聯合報2023年退休力論壇籌備小組敬上

聯合報將於十二月二日舉辦「以防萬一，活到100歲」2023年退休力論壇，目前報名作業中。但有不肖人士盗用論壇圖片與文宣資訊，意圖請大家加入不明群組，聯合報已採取法律行動，在此也嚴正呼籲，民眾切勿加入不明群組，以免遭詐騙上當。圖／聯合報退休力論壇提供

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