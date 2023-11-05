出租造林地回收慢 林業署：經費未到位

為了避免國有林地違規利用情形出現，農業部林業署擬定國有林出租造林地補償收回計畫，計畫為期四年，總計廿五點六億元預算，透過地上物補償，鼓勵承租人主動將租地交回由政府經營管理。不過根據立法院預算中心的評估報告，發現經費執行雖達九成二，但真正回收的林地不到五成，要求林業署檢討改。

為了推造林綠化，政府從一九五一年左右開始推國有林地租地造林，不過部分林農為求儘速獲益，改轉作檳榔、果樹及茶樹等高經濟價值作物，導致林地違規利用情形頻繁，林業署為此編列相關預算，透過給付承租人地上物補償金，鼓勵承租人主動將租地交回由政府經營管理。

林業署森林管理組長范家翔表示，早年出租造林地，主要是要導入民間力量造林，但一九八九年禁伐天然林後，林產業逐漸沒落，因此政府針對環境敏感區位，提出造林地補償收回計畫。

范家翔表示，目前已收回一萬多公頃林地，現在還有七千多公頃待回收。

不過他也說，「理想很豐滿，但現實很骨感」，原本規畫從二○二一年至二○二四年，每年必須編列六點四億元經費，但實際上撥下的金額僅只有四成，導致預算執行率雖高，但僅能回收原先規畫四成的租地。

林業署表示，目前已規畫陳報行政院，將計畫執行期程延至二○二六年，多執行兩年，爭取足額經費，盡快完成計畫。

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