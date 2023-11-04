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壽山動物園、北藝大科藝館 並列2023台灣建築獎首獎

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
北藝大科藝館建築以抬升設計方式，為空間創造懸浮的視覺效果。圖／郭旭原建築師事務所提供
北藝大科藝館建築以抬升設計方式，為空間創造懸浮的視覺效果。圖／郭旭原建築師事務所提供

二○二三台灣建築獎昨揭曉，首獎由邱文傑建築師事務所＋AxB建築工作室改造的壽山動物園，以及郭旭原聯合建築師事務所設計的台北藝術大學科技藝術館並列。

台灣建築獎由建築師雜誌舉辦，該雜誌社表示，今年二三九件作品參選，十二件進入決選，由於感受個案條件均不同，難取得共同價值，決議增加獎項，除兩件建築獎，三件佳作獎，並頒給兩件特別獎。

今年首獎由壽山動物園、北藝大科技藝術館並列。建築師邱文傑將動物園兩座原本封閉的獸舍打開，形成通風採光井，四座下沉式展館吊在空橋下方，上方以空橋串連成為平面以外的遊園迴路，讓卅五年歷史的壽山動物園變得立體。

評審認為，走在空廊遊園時視野變得遼闊，走下展館觀賞時，被動物圍繞卻又不打擾牠們，使人與動物的關係更近。

北藝大科技藝術館建築師郭旭原用四根柱子，將「黑盒子」與「灰盒子」抬升於空中作為建築主體。評審認為，將建築架高，讓軸線在底下翻轉後導向虛的山頂，不僅尊重建築形式，也是對校園空間理解後，提出周到的解決方案。

三件台灣建築佳作獎包括波光市集、新竹永恆之丘、維豐橡膠辦公大樓。

建築師 壽山動物園 藝術館

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