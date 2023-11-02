【尋找和平的關鍵】EP.05 美國何時停止擴張？

有一項研究顯示，第二次世界大戰結束後的1946年到2000年之間，美國對外國的選舉進行了至少81次公開或秘密的干預。另外一項研究也發現，在美蘇冷戰期間，美國也嘗試對其他國家進行了60幾次秘密或公開的政權更換。但30幾年來，證明華盛頓對他國無論是進行「人道干預」，或者「國家建設」，都變成了美國國力無法負荷的重擔，也違背了美國國內多數民意的走向。今天，我們來談談美國過去在國際間引導的所謂「顏色革命」的功與過！

2023-11-02 14:59