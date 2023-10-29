為什麼翠玉白菜當不了國寶? 乾隆金杯在兩岸行情有差？

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
乾隆四年製造的「金甌永固杯」。圖／故宮提供
乾隆四年製造的「金甌永固杯」。圖／故宮提供

故宮典藏文物中，最知名的當屬翠玉白菜。但故宮人提到白菜時，總是稱為「人氣國寶」，因為翠玉白菜2014年送審得到的文資身分是「重要古物」，還沒到「國寶」的等級。故宮書畫文獻處代理處長何炎泉指出，故宮文物送審的等級由各處開會決定，前往實勘的古物審議委員多半會尊重故宮的決定，再送到全國大會審議討論。

但事情總有例外。根據故宮書畫處前處長王耀庭的回憶，「元趙孟頫書前後赤壁賦」原本提報的是「重要古物」，委員實勘後卻建議改提報為「國寶」。而此次提報國寶的書法「唐吳彩鸞『書唐韻』」，原本最早的暫行分級是「重要古物」，此次提報卻升級為「國寶」。何炎泉認為，這是跟女性主義的崛起有關。吳彩鸞家貧，以書寫小楷唐韻出售糊口，顛覆了後世認為古代女子「不識字、不懂書法」的偏見。

而對於翠玉白菜是否可以當「國寶」，故宮人分為兩派。一派認為翠玉白菜只是民間巧匠作品、製作者和所有者皆身分未明，因此當不了國寶。但另一派認為，文資法中對於古物的審議標準，有一條是「能反映政治、經濟、社會、人文、藝術、科學等歷史變遷或時代特色者」，光是翠玉白菜能凝聚華人世界的集體記憶、便擁有「國寶」的重量。不過，文資局已審定的古物曾有「升級」的例子，也許有一天翠玉白菜也可以榮登國寶。

「國寶」在兩岸的命運也大不同。以乾隆年間製造的「金甌永固杯」為例，原版製作於乾隆四年，現藏於故宮。損傷後重製於乾隆62年，此一復刻版藏於北京故宮。結果復刻版在北京故宮是「十大鎮宮之寶」、一級古物，原版在台灣卻連文資身分都沒有。一位故宮研究員認為，應該是跟台灣不喜歡「金」光閃閃的品味有關。

故宮最知名的文物—翠玉白菜，文資身分只是「重要古物」而不是「國寶」。本報資料照片
故宮最知名的文物—翠玉白菜，文資身分只是「重要古物」而不是「國寶」。本報資料照片
「唐吳彩鸞 書唐韻 (局部)」目前還是候選國寶 。圖／故宮提供
「唐吳彩鸞 書唐韻 (局部)」目前還是候選國寶 。圖／故宮提供

北京故宮 國寶 翠玉白菜

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