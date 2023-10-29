細數故宮「委屈的國寶」 為什麼蘇軾書赤壁賦要等15年

光輝十月故宮總會推出「國寶展」，今年也不例外，展出七件國寶與六件「候選國寶」—等待文資局審查、拿到「國寶」身分的文物。同樣是萬里遷徙、渡海來台，為什麼70萬件故宮文物中，有的位居「國寶」，有的連「一般古物」都高攀不上？要當上國寶，除了先天條件 (藝術性)要好，還要有後天的「天時地利人和」。

2005年，文建會依新修訂的文資法，將古物分為國寶、重要古物與一般古物三級，年底故宮即完成院內古物的暫行分級，2008年起分批提報文資審議，由文資局古物審議委員進行實勘與審議。近廿年來，故宮光是書畫碑帖類便有231件審議後指定為國寶，近期再提六件送審國寶，三個月內分曉。

故宮書畫文獻處代理處長何炎泉透露，這批國寶將是「倒數第二批國寶」，大概再提報個兩到三批，故宮書畫中的「候選國寶」已全部提報完畢。

這批候選國寶中，「蘇軾書前赤壁賦」被何炎泉稱為「最委屈的國寶」。此為蘇東坡手書「赤壁賦」的唯一真跡，以蘇大文豪跟赤壁賦在中國詩詞中的地位，此帖理當跟「寒食帖」、「江上帖」等蘇軾真跡同列為國寶；就連元代書法家趙孟頫手書的前後赤壁賦，也早在2009年便成為國寶。「蘇軾書前赤壁賦」卻到現在都沒有文資身分，最近才送審成為候選國寶。

何炎泉分析，這是因為擁有國寶地位的書畫多為脆弱紙質，為了保護文物，往往要等到提件展覽時，才請古物審議委員配合實勘。而「蘇軾書前赤壁賦」因為太珍貴，上一次展出(2006年)是文建會啟動古物分級審議前，啟動後不曾展出也無法送審，延緩登上「國寶」寶座的時機。

以此次展出的限展國寶五代南唐趙幹「江行初雪圖」為例，畫中的雪是五代畫家趙幹用特殊的「彈粉」技法完成—讓毛筆沾滿了白粉，然後用手指輕彈筆桿將白粉彈到畫紙上，每公開展覽一次，就可能損傷畫中的「雪」一次。便有學者參觀時認為，此次展出的「江行初雪圖」跟卅年前相比，畫中的雪彷彿「雪融了」。

還有書畫作品是因「交友不慎」，無法成為國寶。何炎泉舉例，「黃庭堅致齊君尺牘」本身具國寶價值，但不幸跟偽作裱褙在同一卷文物中，又不能「損毀文物」剪下單獨送審，恐怕這輩子都無法成為國寶，比「蘇軾書前赤壁賦」還委屈。 五代南唐趙幹「江行初雪圖」，畫中的雪是五代畫家趙幹用特殊的「彈粉」技法完成—讓毛筆沾滿了白粉，然後用手指輕彈筆桿將白粉彈到畫紙上，每公開展覽一次，就可能損傷畫中的「雪」一次。記者陳宛茜／攝影 五代南唐趙幹「江行初雪圖 (局部)」，畫中的雪是五代畫家趙幹用特殊的「彈粉」技法完成。圖／故宮提供

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